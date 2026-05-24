Μια πραγματικά ιστορική βραδιά για την ελληνική τέχνη εκτυλίχθηκε στο Παρίσι. Η πρόσφατη δημοπρασία (Greek Sale) του οίκου Bonhams, σε συνεργασία με την Art Expertise, αποδείχθηκε η πιο επιτυχημένη των τελευταίων 15 ετών, με τον συνολικό τζίρο να αγγίζει τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν η «Ποίηση» του Κωνσταντίνου Παρθένη, η οποία άλλαξε χέρια για 1.258.000 ευρώ, κατακτώντας τον τίτλο του ακριβότερου ελληνικού έργου τέχνης του 20ού αιώνα.

Η εντυπωσιακή πορεία της δημοπρασίας συνεχίστηκε και με άλλα σπουδαία ονόματα. Την πρώτη πεντάδα των πωλήσεων συμπλήρωσαν:

Γιάννης Μόραλης: Τα έργα του «Πανσέληνος Η» και «Άνοιξη» διπλασίασαν τις αρχικές εκτιμήσεις, φτάνοντας τις €508.400 και €305.200 αντίστοιχα.

Νικόλαος Λύτρας: Η «Ταράτσα στην Τήνο» άγγιξε τις €229.000, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ για τον ζωγράφο.

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: Το έργο «Stream II» πουλήθηκε για €165.500.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή: «Το ρεκόρ του Παρθένη, οι εξαιρετικές τιμές του Μόραλη και το νέο ρεκόρ του Λύτρα, σε συνδυασμό με έναν τζίρο που ξεπέρασε τα 4,3 εκατομμύρια, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ελληνικής τέχνης. Αυτή η επιτυχία βασίζεται στην ποιότητα και τη διαχρονικότητά της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συλλέκτες μας, παλιούς και νέους, που κρατούν την ελληνική αγορά τέχνης τόσο ζωντανή».