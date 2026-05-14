Η αγορά κλασικών ρολογιών συνεχίζει να φτάνει σε πρωτοφανή ύψη και ο οίκος Christie’s έχει επίσημα εδραιώσει τη θέση του σε δημοπρασίες με εντυπωσιακές τιμές πώλησης.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας «Σπάνια Ρολόγια» στη Γενεύη, ο οίκος πέτυχε ένα εκπληκτικό συνολικό ποσό 42.309.684 δολαρίων – το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ για πώληση ρολογιών διάφορων συλλεκτών.

Το αδιαμφισβήτητο αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν ένα εντυπωσιακό «London Crash» του Cartier του 1990, το οποίο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις και πωλήθηκε έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσημα είναι η υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε ποτέ για μοντέλο Crash και το πιο ακριβό ρολόι Cartier που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το Cartier, ένα εξαιρετικά σπάνιο ασύμμετρο ρολόι χειρός από χρυσό 18 καρατίων, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών προσφορών. Διαθέτοντας το αρχικό κούμπωμα “Crash”, τις πλήρεις υπογραφές Cartier London και το σήμα Jacques Cartier “JC” μαζί με την ένδειξη του Λονδίνου για το 1990, το ρολόι τελικά πουλήθηκε για 2.028.800 δολάρια.

Η μνημειώδης πώληση τριπλασίασε αβίαστα τη χαμηλή αρχική εκτίμηση και έτσι καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε ο οίκος Sotheby’s, από τον οποίο πωλήθηκε το ίδιο μοντέλο μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Ενώ το Cartier Crash έγραψε ιστορία, το κορυφαίο ρολόι της δημοπρασίας ήταν ένα αριστούργημα ανεξάρτητης ωρολογοποιίας. Ένα εξαιρετικά σπάνιο F.P. Journe Platinum Tourbillon Souverain (Ref. T), που αγοράστηκε αρχικά από τον ιδιοκτήτη του την παραμονή των Χριστουγέννων το 2000, πυροδότησε έναν πόλεμο προσφορών που ώθησε την τελική του τιμή στα 3.121.920 δολάρια πέντε φορές πάνω από τη χαμηλότερη εκτίμηση.

Στην ίδια δημοπρασία καταρρίφθηκε παγκόσμιο ρεκόρ όταν ένας vintage χρονογράφος Audemars Piguet πωλήθηκε στην εκπληκτική τιμή των 2.747.696 δολαρίων.

