Το 76ο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο (Sanremo 2026) ξεκίνησε χθες (24/2) στο ιστορικό Teatro Ariston της Λιγουρίας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Πρώτη Βραδιά της διοργάνωσης.

Λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενεί η Ιταλία το φεστιβάλ μεταφέρθηκε για την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Κάθε Φεβρουάριο, το Festival della Canzone Italiana μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τους Ιταλούς, που συγκεντρώνονται μπροστά από τις τηλεοράσεις τους όχι μόνο για τα τραγούδια, αλλά για τη συνολική εμπειρία: το χιούμορ, τις συγκινητικές στιγμές και τις αναφορές στην ποπ κουλτούρα.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 30 διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν τα τραγούδια τους ζωντανά για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας τα ανέκδοτα κομμάτια τους στο ιταλικό κοινό.

Το Sanremo δεν είναι μόνο ένας διαγωνισμός αλλά μια μουσική πλατφόρμα, που συχνά εγγυάται σημαντική προβολή και επιτυχία. Πέρα από το ίδιο το Φεστιβάλ, ο νικητής αποκτά επίσης το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στον επερχόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα τραγούδια που διαγωνίζονται πρέπει να είναι αυστηρά στην ιταλική γλώσσα – επιτρέπονται λέξεις ή σύντομες φράσεις σε διάλεκτο ή ξένη γλώσσα, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο συνολικός ιταλικός χαρακτήρας – και να είναι πρωτότυπα. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα σε κάθε εκτέλεση.

Όλα όσα συνέβησαν την Πρώτη Βραδιά

Ο Carlo Conti επέστρεψε για πέμπτη φορά στον ρόλο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ, διευκρινίζοντας μάλιστα πως αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά στη θέση αυτή. Παράλληλα, ανέλαβε και την παρουσίαση του Sanremo Music Festival 2026, έχοντας δίπλα του τη μεγάλη Ιταλίδα σταρ Laura Pausini.

Η Pausini είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στη σκηνή του Teatro Ariston, όταν το 1993 κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Νέων Καλλιτεχνών. Την αμέσως επόμενη χρονιά επέστρεψε για να διαγωνιστεί στους Big Artists, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση. Έχοντας ήδη συμπαρουσιάσει τον Eurovision Song Contest 2022 και με την παρότρυνση του μέντορά της, Pippo Baudo, αποδέχθηκε τελικά την πρόταση του Conti για τη φετινή διοργάνωση.

Ο Max Pezzali συνδέθηκε ζωντανά από το Costa Toscana, ένα κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά του Σανρέμο, στο οποίο κάθε βράδυ θα τραγουδάει επιτυχίες του.

Όπως συνηθίζεται, κάθε βραδιά μια διαφορετική ιταλική ή διεθνής προσωπικότητα πλαισιώνει τους βασικούς παρουσιαστές. Για την εναρκτήρια βραδιά, τον ρόλο αυτό ανέλαβε ο Τούρκος ηθοποιός Can Yaman.

Μεταξύ των καλεσμένων, ο Olly, ο νικητής του περσινού Sanremo, άνοιξε τον διαγωνισμό ερμηνεύοντας το «Balorda Nostalgia», το νικητήριο τραγούδι του αλλά και πιο επιτυχημένο εμπορικά τραγούδι στη χώρα για το 2025.

Ο Tiziano Ferro, ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους εμπορικά καλλιτέχνες της Ιταλίας, ανέβηκε επίσης στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα medley με τα τραγούδια του.

Έξω από το Teatro Ariston, στην Piazza Colombo, η σκηνή Suzuki φιλοξένησε για ακόμη μία φορά μια ζωντανή εμφάνιση σε σύνδεση με το κεντρικό σόου. Η αποψινή καλλιτέχνιδα ήταν η Gaia, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στο Sanremo πέρσι με την επιτυχία “Chiamo Io, Chiami Tu”.

Τα διαγωνιζόμενα τραγούδια

Οι τριάντα καλλιτέχνες ερμήνευσαν ζωντανά τα τραγούδια τους με την ακόλουθη σειρά:

Ditonellapiaga – “Che Fastidio!”

Michele Bravi – “Prima o Poi”

Sayf – “Tu Mi Piaci Tanto”

Mara Sattei – “Le Cose Che Non Sai di Me”

Dargen D’Amico – “AI AI”

Arisa – “Magica Favola”

Luchè – “Labirinto”

Tommaso Paradiso – “I Romantici”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Patty Pravo – “Opera”

Samurai Jay – “Ossessione”

Raf – “Ora e per Sempre”

J-Ax – “Italia Starter Pack”

Fulminacci – “Stupida Sfortuna”

Levante – “Sei Tu”

Fedez & Masini – “Male Necessario”

Ermal Meta – “Stella Stellina”

Serena Brancale – “Qui Con Me”

Nayt – “Prima Che”

Malika Ayane – “Animali Notturni”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Sal Da Vinci – “Per Sempre Sì”

Enrico Nigiotti – “Ogni Volta Che Non So Volare”

Tredici Pietro – “Uomo Che Cade”

Bambole di pezza – “Resta Con Me”

Chiello – “Ti Penso Sempre”

Maria Antonietta & Colombre – “La Felicità e Basta”

Leo Gassmann – “Naturale”

Francesco Renga – “Il Meglio di Me”

LDA & Aka 7even – “Poesie Clandestine”

Τα αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας διαμορφώθηκε αποκλειστικά από τις ψήφους των δημοσιογράφων που καλύπτουν τη διοργάνωση. Για να διατηρηθεί το στοιχείο της έκπληξης, αποκαλύφθηκε το «top 5» των τραγουδιών χωρίς συγκεκριμένη κατάταξη, όπως ακριβώς συνέβη και σε παλαιότερες διοργανώσεις.

Η πρώτη πεντάδα της Πρώτης Βραδιάς, όπως αποφασίστηκε από την επιτροπή της αίθουσας Τύπου, είναι η εξής:

Arisa

Fulminacci

Serena Brancale

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Δείτε τα βίντεο με τα τραγούδια της νικητήριας πεντάδας

Το βίντεο με την παρουσίαση της Arisa

Το βίντεο με την παρουσίαση του Fulminacci

Το βίντεο με την παρουσίαση της Serena Brancale

Το βίντεο με την παρουσίαση της Ditonellapiaga

Το βίντεο με την παρουσίαση των Fedez & Masini

Ο νικητής του Sanremo Music Festival θα αποκτήσει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όλοι οι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Eurovision όφειλαν να υποβάλουν επίσημα τη δήλωση ενδιαφέροντός τους μέχρι το τέλος της Πρώτης Βραδιάς.