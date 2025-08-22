Από το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης, κρατά στα χέρια του το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος μίας δύσκολης περιόδου, για τον γνωστό καλλιτέχνη.

Απολύτως σύμφωνος να υποβληθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις

Ο δημοφιλής τραγουδιστής σε κλίμα συνεργασίας με τους γιατρούς, συμφώνησε να υποβληθεί σε επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να διασφαλιστεί, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την κατάσταση της υγείας του.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πλήρως υγιής και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχιατρικής φύσης.

«Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι ο Γιώργος δεν χρειάζεται νοσηλεία»

«Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι ο Γιώργος δεν χρειάζεται νοσηλεία. Χθες πήρε το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση που επιβεβαιώνει ότι είναι απολύτως υγιής», ανέφερε ο δικηγόρος του.

Παρά την ταλαιπωρία, ο τραγουδιστής βγαίνει από αυτή την περιπέτεια «δυνατός και αλώβητος», αν και εμφανώς απογοητευμένος, από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα.

Μαζί με τον δικηγόρο του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, προετοιμάζεται για τις επόμενες νομικές ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί, με στόχο να αποκαταστήσει την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, ενώ παράλληλα σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά ορισμένων στενών συγγενών του, για τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προβεί σε δημόσια ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια του τραγουδιστή, είναι η κύρια προτεραιότητα και για εκείνους.

Από τη δική του πλευρά, πάντως ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο, μέσω του οποίου απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του εαυτού του, να ερμηνεύει το τραγούδι, με τον τίτλο: “Τρελός”.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να ’μαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο pic.twitter.com/MnmbtvVgMf — Flash.gr (@flashgrofficial) August 20, 2025

Ένα 24ωρο αργότερα, ανέβασε ακόμα ένα βίντεο από το Δρομοκαΐτειο, καταγράφοντας τις σκέψεις του, λίγο πριν το εξιτήριο.

Δύο μέρες μετά από την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποίησε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram.https://t.co/TeXdam3fkA — star.gr (@wwwstargr) August 20, 2025

Τώρα, ο καλλιτέχνης φαίνεται να έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ετοιμάζεται για τη νέα του επαγγελματική πορεία, με το ενδεχόμενο να παραχωρήσει συνέντευξη να παραμένει ανοιχτό.

Παράλληλα, συζητείται η επανέναρξη των εμφανίσεών του, με τον καλλιτέχνη να έχει σχεδόν ολοκληρώσει συμφωνία, με νυχτερινό κέντρο μέσα στο φθινόπωρο.