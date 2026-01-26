Με την ολοκλήρωση του «Stranger Things» νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ίθαν Χοκ θέλησε να δώσει μια πατρική συμβουλή στην κόρη του, Μάγια: να αφήσει πίσω της τον ρόλο της Ρόμπιν Μπάκλεϊ έπειτα από έξι χρόνια και να κοιτάξει μπροστά. «Ώρα να προχωρήσεις. Μην κοιτάς πίσω», της είπε χαρακτηριστικά, ενθαρρύνοντάς την να κυνηγήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα της.

Εκτός από το Stranger Things, η Μάγια Χοκ έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Once Upon A Time In Hollywood, Inside Out 2 και Asteroid City και έχει κάνει επίσης καριέρα ως τραγουδοποιός, έχοντας κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ.

Παρά την επιτυχία της, η ίδια παραμένει επικριτική απέναντι στα social media. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Happy Sad Confused, εξέφρασε την απογοήτευσή της για το πώς το Instagram επηρεάζει το casting στο Χόλιγουντ. Αποκάλυψε μάλιστα πως σκηνοθέτες τής έχουν ομολογήσει ότι οι παραγωγοί τούς πιέζουν να επιλέγουν ηθοποιούς με βάση τον αριθμό των ακολούθων τους για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Όσο για τον πατέρα της, ο Ίθαν Χοκ διανύει μια εξαιρετική περίοδο, καθώς είναι υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon», όπου ενσαρκώνει τον στιχουργό Λόρεντζ Χαρτ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ