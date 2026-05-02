Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε την Παρασκευή νέους κανόνες διευκρινίζοντας ότι “ηθοποιοί” και σενάρια που είναι έχουν δημιουργηθεί από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Όσκαρ.

Οι αλλαγές από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ισχύουν για τις υποβολές για την επόμενη τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει σημάνει συναγερμό στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς εργαζόμενοι φοβούνται ότι τα στούντιο θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντικαταστήσουν ανθρώπινο εργατικό δυναμικό με στόχο τη μείωση του κόστους.

Το ντεμπούτο πέρυσι μιας “ηθοποιού” προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, με το όνομα Τίλι Νόργουντ, και η καυχησιολογία του παραγωγού της για το ενδιαφέρον διευθυντικών στελεχών στούντιο, αύξησαν τις ανησυχίες και προκάλεσαν αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ακαδημίας, οι κινηματογραφιστές μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά μια ψηφιακή οντότητα – ηθοποιός όπως η Νόργουντ δεν θα ήταν επιλέξιμη για Όσκαρ, υπογράμμισε η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της.

Τόνισε ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους» για να εξεταστούν από την Ακαδημία για υποψηφιότητες.

Οι κανόνες ορίζουν ότι η Ακαδημία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύει ότι οι υποβολές δημιουργήθηκαν από ανθρώπους.