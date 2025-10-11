Μετά την εξαιρετικά πετυχημένη πρεμιέρα της παράστασης «Οι Μεθυσμένοι» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου, στο θέατρο Olvio, ο συγγραφέας του έργου, Ιβάν Βιριπάγιεφ, θα έρθει στην Αθήνα τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου για να παρακολουθήσει την παράσταση και μετά το τέλος της να απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Η Bloom Theatre Group παρουσιάζει το έργο του σημαντικότερου εκπρόσωπου του νέου ρωσικού δράματος και πρωτοποριακού σκηνοθέτη και συγγραφέα Ιβάν Βιριπάγεφ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, από τις 6 Οκτωβρίου, για 8 μόνο παραστάσεις.

Δεκατέσσερις χαρακτήρες, από τον διευθυντή ενός μεγάλου φεστιβάλ κινηματογράφου μέχρι μια πόρνη πολυτελείας, όλοι τους βρίσκονται στις πιο παράλογες καταστάσεις, κατά τη διάρκεια μιας μόνο νύχτας. Ένας από αυτούς βρίσκεται σε ένα μπάτσελορ πάρτι, ένας άλλος επιστρέφει στο σπίτι μετά από ένα επίσημο δείπνο και κάποιοι άλλοι πίνουν μέχρι τελικής πτώσης στο σπίτι με τους φίλους τους. Δεν τους συνδέει μόνο το γεγονός ότι ο καθένας από αυτούς είναι τύφλα στο μεθύσι. Αυτή η μέθη δε χαλαρώνει απλώς τη γλώσσα τους, αλλά θέτει σε κίνηση μια αλυσίδα απροσδόκητων συνομιλιών για την αληθινή αγάπη και την επιθυμία να ζήσουν χωρίς φόβο, επιτρέποντάς τους να έρθουν αντιμέτωποι με την κατανόηση της ιδέας του θείου μέσα στην ανθρωπότητα.

Ivan Vyrypaev

Δείτε το τρέιλερ:

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Στους Μεθυσμένους ο Ivan Vyrypaev καταπιάνεται με θέματα που αφορούν την ύπαρξη του ατόμου, την αναζήτηση του εαυτού και της αλήθειας, αναδεικνύοντας τη ρευστότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Πρόσωπα διαφορετικών ηλικιών και ιδιοτήτων – εν μία νυκτί – υπό την επήρεια του αλκοόλ αναζητούν την προσωπική τους αλήθεια, τον δικό τους Θεό, φανερώνοντας όλα τα βαθιά ερωτήματα που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Τί είναι ο έρωτας; Πού βρίσκεται η ευτυχία; Πώς μοιάζει ο ψίθυρος του Θεού; Είναι όλα σε αυτόν τον κόσμο προαποφασισμένα; Όλοι οι χαρακτήρες ισορροπούν στο ίδιο σχοινί, έτοιμοι να πέσουν.

Σε μία εποχή που υπάρχει μια συνεχόμενη μέθη με αυτά που μας «ποτίζουν», αυτοί οι άνθρωποι είναι γυμνοί, αποκαλύπτοντας τον εαυτό τους με τα φωτεινά αλλά και τα σκοτεινά τους στοιχεία. Είναι άνθρωποι του 21ου αιώνα, βυθισμένοι και «μεθυσμένοι» στην σκέψη, τη θλίψη και τον υπαρξισμό.

«Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε σ’ αυτόν τον κόσμο είναι να βρούμε ξανά την επαφή».

Ανδρέας Παράσχος

Συντελεστές :

Συγγραφέας: Ivan Vyrypaev

Μετάφραση: Δαυίδ Μαλτέζε

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Παράσχος

Σκηνικά / Κοστούμια: Μαρίνα Κωνσταντινίδου

Κίνηση: Τάσος Παπαδόπουλος

Μουσική: Μαρενγκλέν Μπούζο

Γραφιστικός σχεδιασμός: Ζωή Πάπαρη

Φωτιστικός σχεδιασμός:Γεωργία Τσελεπή

Projection: Δήμητρα Τζαλαβρέτα

Trailer: Αθηνά Τρούσσα, Ιάσονας Πρελορέντζος, Μαλβίνα Παπάζογλου

Μίξη / Mastering: David Prudent

Φωτογραφίες: Λευτέρης Τσινάρης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γιώτα Δημητριάδη

Παραγωγή: Bloom Theatre Group

Παίζουν:

Άννα-Μαρία Γάτου

Γιώργος Κωνσταντίνου

Βασίλης Μπόγδανος

Γιώργος Κωνσταντινίδης

Υρώ Τσάμογλου

Πληροφορίες:

Παραστάσεις: Δε 6/10, Τρ 7/10, Δε 13/10, Τρ 14/10, Δε 20/10, Τρ 21/10, Δε 27/10, Τρ 28/10

Ώρα έναρξης: 21.00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 16€ κανονικό | 13€ μειωμένο (φοιτητών, ανέργων, AμεΑ & πολυτέκνων)

Προπώληση εισιτηρίων: ΟΙ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ του Ivan Vyrypaev- Θέατρο OLVIO | Εισιτήρια online! | More.com

Προσφορά προπώλησης:early bird μέχρι 6/9 στα 10€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

5’ λεπτά από το μετρό του Κεραμεικού

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 22:00

www.olviotheater.gr | Μ OLVIO theater | FB OLVIO.theater

*Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.