Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ (Javier Bardem) ήταν ένας από τους πολλούς λαμπερούς αστέρες του Χόλιγουντ που εμφανίστηκαν στη σκηνή των Όσκαρ 2026 και ένας εξ αυτών που επέλεξαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα μέσω του βήματος που τους δόθηκε.

Ο Ισπανός ηθοποιός, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο «Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας», αφιέρωσε μια στιγμή στα γεγονότα των ημερών, λέγοντας: «Όχι στον πόλεμο, λευτεριά στην Παλαιστίνη». Το κοινό ανταποκρίθηκε, χειροκροτώντας.

Επιπλέον, ο 57χρονος ηθοποιός φορούσε μια καρφίτσα με την ισπανική φράση «No a la guerra» («Όχι στον πόλεμο»). Νωρίτερα, μιλώντας από το κόκκινο χαλί, ο Μπαρδέμ εξήγησε ότι πρόκειται για την ίδια καρφίτσα που είχε φορέσει το 2003, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή τη φορά, όπως ανέφερε, επέλεξε να τη φορέσει για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Εδώ είμαστε, 23 χρόνια μετά, πάλι με έναν άλλο παράνομο πόλεμο που δημιούργησαν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και που προκαλεί μεγάλη καταστροφή, θάνατο και τον βομβαρδισμό πολλών αθώων», δήλωσε ο ηθοποιός χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός αστέρας φορούσε και δεύτερη κονκάρδα, η οποία, όπως εξήγησε, συμβολίζει την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται για το σύμβολο του Handala, ενός 10χρονου αγοριού που δημιουργήθηκε το 1969 από Παλαιστίνιο σκιτσογράφο. Ως γνωστόν, ο συμβολισμός είναι ότι το παιδί αυτό θα παραμείνει για πάντα 10 ετών, μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του.