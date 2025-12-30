Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έζησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Jay Kelly», χάρη σε μια απρόσμενη κίνηση του σκηνοθέτη Νόα Μπόμπακ.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Κλούνεϊ αποκάλυψε πως σε μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας του —ένας καταξιωμένος ηθοποιός— βραβεύεται για την πορεία του, ο Μπόμπακ αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει σκηνοθετημένο υλικό. Αντίθετα, προέβαλε στην οθόνη πραγματικά αποσπάσματα από την καριέρα του ίδιου του Κλούνεϊ.

«Με ξάφνιασε εντελώς, δεν είχα ιδέα», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Around the Table του EW, έχοντας δίπλα του τον σκηνοθέτη και τους συμπρωταγωνιστές του, Άνταμ Σάντλερ, Λόρα Ντερν και Έμιλι Μόρτιμερ. Μάλιστα, ο Σάντλερ πρόσθεσε πως η στιγμή ήταν τόσο συγκινητική που ένιωσαν πράγματα που δεν περίμεναν.

Φυσικά, ο Κλούνεϊ δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί: «Είδα στην οθόνη πολλά άσχημα κουρέματα και χαίτες από το παρελθόν», είπε γελώντας, ενώ «κάρφωσε» και τον Σάντλερ υπενθυμίζοντάς του ότι ούτε εκείνος γλίτωσε από τις κακές στυλιστικές επιλογές των περασμένων δεκαετιών.

Η ταινία, που είναι πλέον διαθέσιμη στο Netflix, εστιάζει στην ιστορία του Jay Kelly (Κλούνεϊ) και του μάνατζέρ του (Σάντλερ), σε ένα ταξίδι που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την αναπόφευκτη αναμέτρηση με το παρελθόν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ