Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζέι Νορθ, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ως «Ντένις ο Τρομερός» μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του CBS.

Ο Νορθ πέθανε την Κυριακή 6 Απριλίου στο σπίτι του στο Lake Butler της Φλόριντα, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η Τζίνι Ράσελ, η οποία είχε υποδυθεί τη Μάργκαρετ Γουέιντ στη σειρά, χαρακτηρίζοντάς τον με συγκίνηση ως «αδερφό από άλλο κόσμο».

Ο Τζέι Νορθ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Ντένις ο Τρομερός», παραγωγής Screen Gems, που βασιζόταν στο διάσημο κόμικ του Χανκ Κέτσαμ. Στη σειρά υποδυόταν τον Ντένις Μίτσελ, ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια και καλές προθέσεις, που όμως προκαλούσε συνεχώς μικρομπελάδες στη γειτονιά του. Ο χαρακτήρας του ήταν το μοναχοπαίδι των Χένρι και Άλις Μίτσελ και είχε συχνές αψιμαχίες με τον συνταξιούχο γείτονα Τζορτζ Γουίλσον, αλλά και τον αδελφό του, Τζον.

