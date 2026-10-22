Ο Κιντ Κάντι πρόκειται να υποδυθεί τον διάσημο Νεοϋορκέζο καλλιτέχνη Ζαν-Μισέλ Μπασκιά στη νέα βιογραφική ταινία με τίτλο «Jean» έχοντας αναλάβει εξ ολοκλήρου το σενάριο και τη σκηνοθεσία της.

Mε ανάρτησή του στο Instagram, ο Αμερικανός ράπερ ανακοίνωσε το φιλόδοξο πρότζεκτ, αποκαλύπτοντας ότι τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το 2027.

«Για χρόνια, ο κόσμος με ρωτούσε αν θα υποδυόμουν τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά σε μια ταινία. Αλλά κανένα πρότζεκτ δεν προχώρησε ποτέ. Φέτος, είπα: ‘δεν πάει άλλο, θα το γράψω μόνος μου’», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία συνόδευσε με τα πρώτα στιγμιότυπα του ίδιου στον ρόλο του θρυλικού εικαστικού.

«Έκανα μια δοκιμή κοστουμιών, έφτιαξα μια περούκα (αυτή δεν είναι η τελική, απλώς μια πρόχειρη, πιστέψτε με, θα την κάνουμε τέλεια). Ήθελα να σας δώσω μια μικρή γεύση από αυτό που ετοιμάζουμε», συνέχισε.

Ο Κάντι περιέγραψε τη διαδικασία συγγραφής της ταινίας ως μια «πρόκληση, αλλά απολύτως ευπρόσδεκτη».

«[Χρειάστηκε] πολλή έρευνα, βιβλία και συζητήσεις με ανθρώπους που τον γνώριζαν», εξήγησε.

«Αυτή η ταινία θα είναι μια ερωτική επιστολή στον Ζαν, στη δεκαετία του ’80 και τη Νέα Υόρκη. Ο Ζαν με έχει εμπνεύσει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και είναι μεγάλη μου τιμή να αφηγηθώ την ιστορία του με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα πείτε «επιτέλους». Το λατρεύω αυτό. Η ταινία είναι αφιερωμένη σε όλους τους ονειροπόλους εκεί έξω», κατέληξε.

Παράλληλα με τη μουσική του πορεία, ο Κιντ Κάντι εδραιώνει σταθερά την παρουσία του και στον χώρο της υποκριτικής. Σύμφωνα με το Variety, έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στις ταινίες «Bill & Ted Face the Music» και «House Party» ενώ συμμετείχε στην τριλογία τρόμου του Τι Γουέστ (Ti West): «X», «Pearl» και «MaXXXine».

Σύντομα θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους με το φιλμ «Doe» και θα ακολουθήσει η σκηνοθεσία του θρίλερ τρόμου «Wrong Number», στο οποίο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Μπάρμπι Φερέιρα.

KID CUDI

‘JEAN’

(JEAN MICHEL BASQUIAT BIOPIC)

FILMING 2027 👀🚨

– WRITTEN, DIRECTED AND STARRING KID CUDI

“This film will be a love letter to Jean, the 80s and New York City”

— ATP (@ATP_RAP) October 21, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ