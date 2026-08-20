«Tί δικό μας βλέπουμε σε ένα έργο τέχνης; Η τέχνη ως καθρέφτης του εαυτού»

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού, η έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons, από τη Συλλογή Homem Sonnabend.

Το επιβλητικό γλυπτό, κατασκευασμένο από γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα που θυμίζει μπαλόνια, αντλεί την έμπνευσή του από το παλαιολιθικό αγαλματίδιο «Αφροδίτη του Lespugue» ηλικίας 28.000 ετών.

Το σύγχρονο έργο συνομιλεί με δέκα πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιολιθικών «Αφροδιτών» (42.000 έως 20.000 ετών), τα οποία παραχωρήθηκαν από σημαντικά ευρωπαϊκά μουσεία. Τα μικρά αυτά ειδώλια από ελεφαντόδοντο, ασβεστόλιθο και πηλό μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως τα έντονα τονισμένα στοιχεία του φύλου και την αφαίρεση στα άκρα και το πρόσωπο.

Η έκθεση εμπλουτίζεται με πρωτότυπα σχέδια του Koons, βίντεο παραγωγής του Μουσείου, επιστημονικό κατάλογο και ηχητική ξενάγηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων, στις 31 Αυγούστου πραγματοποιείται το 4ο Guided Talk με τίτλο «Τι δικό μας βλέπουμε σε ένα έργο τέχνης; Η τέχνη ως καθρέφτης του εαυτού» και εισηγήτρια την κλινική ψυχολόγο Λίλη Πέππου (Breathe Hellas).

Με αφορμή την ανακλαστική επιφάνεια του γλυπτού του Koons, η ομιλία προσκαλεί το κοινό σε ένα βιωματικό ταξίδι αυτοπαρατήρησης, διερευνώντας εάν το τελικό νόημα στο έργο το δίνει ο δημιουργός, ο θεατής ή η μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Μέγαρο Σταθάτου (Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1)

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10:00-17:00

Πέμπτη: 10:00-20:00

Κυριακή: 11:00-17:00

Τρίτη: Κλειστά

Τιμές εισιτηρίων

10€ & 7€ μειωμένο

https://cycladic.gr/ektheseis/jeff-koons-afroditi-tou-lespugue/