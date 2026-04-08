Ένας από τους σημαντικότερους alto σαξοφωνίστες της σύγχρονης jazz σκηνής, ο Jesse Davis, επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από καιρό, για μια σειρά εμφανίσεων από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Ο Αμερικανός μουσικός, με πορεία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, παρουσιάζει το κουαρτέτο του σε ένα πρόγραμμα που αποτυπώνει το προσωπικό του ύφος: μια χαρακτηριστική σύνθεση bebop και blues, που συχνά περιγράφεται ως «neo-bop». Στο παίξιμό του συνυπάρχουν η παράδοση της jazz και οι επιρροές σημαντικών μουσικών όπως ο Charlie Parker, ο Sonny Stitt και ο Cannonball Adderley.

Γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη, ο Jesse Davis ήρθε σε επαφή με τη μουσική από μικρή ηλικία, μέσα από το περιβάλλον και την εκπαιδευτική παράδοση που διαμόρφωσε ο Ellis Marsalis. Φοίτησε στο New Orleans Center of the Creative Arts και συνέχισε τις σπουδές του στο Σικάγο, πριν εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη, η οποία αποτέλεσε κομβικό σταθμό για την καλλιτεχνική του εξέλιξη.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών συνεργάστηκε με την Big Band του Illinois Jacquet, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε ευρωπαϊκή περιοδεία με το ίδιο σχήμα. Ακολούθησαν συνεργασίες με σημαντικές μορφές της jazz, όπως οι Jack McDuff, Chico Hamilton, Cedar Walton, Benny Golson και Roy Hargrove, ενώ υπήρξε και μέλος του κουιντέτου του Clark Terry.

Παράλληλα, ανέπτυξε τη δική του πορεία ως bandleader, με εμφανίσεις και περιοδείες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και δισκογραφικές δουλειές όπως τα “Horn of Passion”, “Young at Art”, “From Within” και “Second Nature”. Έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Ron Carter, ο Mulgrew Miller και ο Peter Bernstein, ενώ συμμετείχε και στην ταινία «Kansas City» του Robert Altman.

Σήμερα, θεωρείται μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στο alto σαξόφωνο της σύγχρονης jazz, με έμφαση στη ζωντανή ερμηνεία και τον αυτοσχεδιασμό.

Οι εμφανίσεις του πραγματοποιούνται στο Half Note Jazz Club.

JESSE DAVIS – alto saxophone

THEO KOLLROSS – piano

MARTIN ZENKER – bass

ESTEVE PI VENTURA – drums

Δείτε το βίντεο: