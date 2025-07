Η Κάιλι Μινόγκ, η διάσημη ποπ σταρ του μουσικού πενταγράμμου, με καταγωγή από την Αυστραλία, που έχει αγαπηθεί σε όλες τις γωνιές του πλανήτη έρχεται στην Ελλάδα για μία και μοναδική εμφάνιση.

Η γνωστή τραγουδίστρια πρόκειται να εμφανιστεί απόψε (Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025) για να δώσει μία μοναδική συναυλία στην πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Εκεί, η Κάιλι Μινόγκ με το μοναδικό ταπεραμέντο της και τη ζωντάνια της στη σκηνή θα παρασύρει τους θαυμαστές της σε ένα πάρτι, με «άρωμα» 90s.

Στη συναυλία της θα δώσει το «παρών» ο AD-1, δηλαδή ο γνωστός dj Αντώνης Δημητριάδης, ο οποίος είναι αγαπημένος συνεργάτης της Κάιλι Μινόγκ και θα ανοίξει τη βραδιά.

Ο Αντώνης Δημητριάδης έχει δουλέψει κατά καιρούς και με άλλους διάσημους τραγουδιστές όπως οι David Guetta, Swedish House Mafia, James Hype, Frankie Knuckles, Nicky Romero, Julio Iglesias, Gloria Gaynor, Gipsy Kings, Eros Ramazzotti και UB40.

Επίσης στη συναυλία της Κάιλι Μινόγκ στην πλατεία Νερού θα εμφανιστεί και η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, Loreen. Η καριέρα της Σουηδής τραγουδίστριας εκτοξεύτηκε το 2012, όταν το τραγούδι «Euphoria» πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision, όπως συνέβη και το 2023 με το «Tattoo».

Η Κάιλι Αν Μινόγκ γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1968 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σε ηλικία 18 ετών έγινε γνωστή στον αγγλόφωνο κόσμο από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Neighbours». Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα της και να ασχοληθεί με τη μουσική. Αφέθηκε στις ικανότητες της συνθετικής τριάδας Στοκ, Έιτκεν και Γουότερμαν (ένα πραγματικό εργοστάσιο παραγωγής επιτυχιών εκείνη την περίοδο) και το 1988 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Kylie», από το οποίο ξεχώρισε η μεγάλη επιτυχία «I Should Be So Lucky».

Στο ίδιο άλμπουμ υπήρχε και η διασκευή του τραγουδιού της Κάρολ Κινγκ «The Loco-Motion», που έκανε μεγάλη επιτυχία η Little Eva το 1962, με την οποία συστήθηκε στο αμερικανικό κοινό. Το τραγούδι έφτασε στο Νο 3 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών και η Μινόγκ θα έπρεπε να περιμένει σχεδόν 14 χρόνια για να ξανακάνει μία μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ. Με τη στήριξη των μίντια και την ακατάβλητη εργατικότητά της, η μικροσκοπική Μινόγκ (1,53 μ. ύψος) είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται στην Ευρώπη. Η ελκυστική εμφάνισή της προκάλεσε περαιτέρω δημοσιότητα και σύντομα έγινε η αγαπημένη των ταμπλόιντ.

Αφού ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τους Στοκ, Έιτκεν και Γουότερμαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Κάιλι Μινόγκ προσπάθησε να διευρύνει το ρεπερτόριό της και ν’ αλλάξει την εικόνα της, ηχογραφώντας με ροκ μουσικούς, όπως ο συμπατριώτης της Νικ Κέιβ. Από τη συνεργασία τους προέκυψε ένα σπουδαίο τραγούδι, το «Where the Wild Roses Grow», που κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου 1995. Η στροφή αυτή της καριέρας της αποδείχτηκε βραχύβια και η Aυστραλή καλλιτέχνιδα επέστρεψε στη χορευτική ποπ με το άλμπουμ «Light Years» (2000), από το οποίο ξεχώρισε η επιτυχία «Spinning Around».

Συνέχισε σε αυτό το στυλ και τον επόμενο χρόνο με το άλμπουμ «Fever» (2001). Με τη δύναμη του λάγνου σινγκλ «Can’t Get You Out from My Head», το οποίο πήγε στην πρώτη θέση σε πολλές χώρες (και στο Νο 7 στις ΗΠΑ), το άλμπουμ γνώρισε επιτυχία παγκοσμίως. Η κυκλοφορία του «Body Language» (2003) απογείωσε και πάλι τη δημοτικότητά της και το 2004 κέρδισε το πρώτο της Γκράμι για το τραγούδι «Come in My World».

Το 2005 η δημοφιλής τραγουδίστρια αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της. Δεν το έβαλε κάτω και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία, επανήλθε στα μουσικά δρώμενα με μία μεγάλη περιοδεία στα τέλη του 2006. Οι επόμενες δισκογραφικές της δουλειές περιλάμβαναν τα άλμπουμ «X» (2007) και «Aphrodite» (2010), στα οποία η ντίσκο και η ηλεκτροπόπ παρέμειναν εξέχοντα στοιχεία του ήχου της. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Kiss Me Once» (2014), με συνθέσεις μεταξύ άλλων των Φάρελ Γουίλιαμς και Σία Φέρλερ και «Golden» (2018) με άρωμα κάντρι.

Περιοδικά και καθ’ όλη τη διάρκεια της μουσικής της καριέρας, η Κάιλι Μινόγκ συνέχισε τις εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη. Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται οι ταινίες «Η τελική μάχη» (Street Fighter, 1994), «Moulin Rouge!» (2001) του Μπαζ Λούρμαν, «Holy Motors» (2012) του Λέος Κάραξ και «Σαν Αντρέας: Επικίνδυνο Ρήγμα» (San Andreas, 2015).

Το 2008 η Κάιλι Μινόγκ τιμήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ κι έγινε μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (ΟΒΕ) και τρία χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο Πάνθεον της Αυστραλιανής Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων (ARIA).

Το 2024 βραβεύθηκε ως παγκόσμιο είδωλο στα Brits Awards.