Με μια ερωτική μπαλάντα υποδέχεται το καλοκαίρι, ένας από τους κορυφαίους εκφραστές του νησιώτικου τραγουδιού, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος.

Διαχρονικός πρεσβευτής του νησιώτικου ήχου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους στο καινούριο του τραγούδι «Μια αγάπη», που μοσχοβολάει Αιγαίο και εκφράζει μεγάλους έρωτες.

Το νέο τραγούδι «Μια αγάπη»

«Μια αγάπη δεν τελειώνει επειδή χωρίσαμε, στην καρδιά μου έχουν μείνει όλα όσα ζήσαμε…»

Με το βιολί να κεντά τη μελωδία και τη γνώριμη ζεστασιά της φωνής του, ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος παρουσιάζει ένα τραγούδι που έρχεται να προστεθεί σε μια σπουδαία πορεία δεκαετιών και να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική παράδοση.

Ένα αφιέρωμα στους δυνατούς έρωτες

«Ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι χαρισμένο σε εκείνες τις καρδιές που αγάπησαν δυνατά κι αληθινά. Και κανένας χωρισμός, κανένας πόνος δεν μπόρεσαν να ξεθωριάσουν αυτή τη μεγάλη αγάπη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Από τις χειμερινές εμφανίσεις στην καλοκαιρινή περιοδεία

Παράλληλα, στις 14 Ιουνίου ολοκληρώνονται με μεγάλη επιτυχία οι εμφανίσεις του στο Χοχλιός Κρητική Κουζίνα, όπου χάρισε ένα χειμώνα γεμάτο χορό, συγκινήσεις και αυθεντικό νησιώτικο κέφι. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή…

Ένα «καυτό» καλοκαίρι γεμάτο νησιώτικο γλέντι

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» για τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο, καθώς ετοιμάζει εμφανίσεις και μεγάλα νησιώτικα γλέντια σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζοντας να ενώνει γενιές μέσα από τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι και ελληνική παράδοση.