Τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», μεταδίδονται από Δευτέρα 5 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 41ο. Ο Τζόνι προσπαθεί ανεπιτυχώς να κρύψει την ταραχή του, ενώ η Μιχαέλα προσπαθεί να συγκεντρωθεί στη συνεργασία της με τον Ερρίκο. Ο Πάρις, φαίνεται να καταφέρνει να σταθεί ξανά στα πόδια του και ψάχνει απαντήσεις, καθώς όμως δυσκολεύεται να συνθέσει την αλήθεια, επικοινωνεί με την Ντιέγκο. Ο Απόλλωνας λαμβάνει ανησυχητικά νέα, ενώ η Ελισάβετ μπλέκει σ’ ένα επικίνδυνο φλερτ που μπορεί να τη μπερδέψει περισσότερο.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 42ο. Η Ρόδω ανακαλύπτει τα γράμματα του Αλέκου. Ο Τάσος παρακολουθεί την Κατερίνα και τον Στεργίου. Η Νάταλι συναντά τον Τζόνι στο γραφείο, ενώ παράλληλα ο Γκίκας και ο Μάκης αναλαμβάνουν νυχτερινή δράση στην εταιρεία. Η Ντιέγκο βρίσκεται αντιμέτωπη με μυστικά που αναδύονται μέσα από γράμματα που δεν έπρεπε ποτέ να διαβαστούν. Και κάπου, σ’ ένα χωράφι, ένας «θησαυρός» περιμένει.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 43ο. Η Ρόδω βρίσκεται σε πανικό, πιστεύοντας πως ο Αλέκος έχει πεθάνει, καθώς δεν έχει νέα του, ενώ η Μιχαέλα και η Ελισάβετ κουβαλούν τις δικές τους σκέψεις και ανησυχίες και προσπαθούν μάταια να τη συνεφέρουν. Ταυτόχρονα ο Νίκος εμφανίζεται απροειδοποίητα για να αποκαλύψει στην Κατερίνα το σκοτεινό παρελθόν, την απιστία και τα κρυφά σχέδια της Τίνας—πληροφορίες που κλυδωνίζουν τη δική της προσωπική ζωή. Στην εταιρεία, η Τζίνι πιέζει τη Μιχαέλα να βοηθήσει τον Ερρίκο να «κάνει επιτέλους την κίνηση». Μιχαέλα και Πάρις βασανίζονται από όνειρα που ξυπνούν μνήμες και γεννούν νέα ερωτήματα.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.

Γενική υπόθεση

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις, αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα.

Τον έρωτα δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

