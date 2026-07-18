Λίγα λουλούδια και μερικά συγκινητικά σημειώματα έχουν αφήσει πολίτες έξω από τη θρυλική οικία Κοκοβίκου στην Πλάκα, για να αποχαιρετήσουν τη Μάρω Κοντού με τον δικό τους τρόπο.

Πάνω στη βαριά μαύρη πόρτα του σπιτιού, όπου γυρίστηκαν οι αξέχαστες σκηνές της ταινίας «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», που έκανε πρεμιέρα στις 14 Ιανουαρίου 1965, οι θαυμαστές της άφησαν λίγα λόγια αγάπης και αποχαιρετισμού. «Καλό Παράδεισο, κυρία Ελενίτσα μας» και «Καλό ταξίδι, Ελενίτσα μας» αναφέρουν τα μικρά σημειώματα, τιμώντας τη σπουδαία ηθοποιό μέσα από τον πιο αγαπημένο της κινηματογραφικό ρόλο.

Η Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (15/7), έγινε η αγαπημένη «Ελενίτσα» του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από την ταινία, η οποία βασίστηκε στην ομώνυμη θεατρική παράσταση. Πέρα από την ιστορία ενός ζευγαριού, η ταινία αποτυπώνει τις αλλαγές που βίωνε η Αθήνα εκείνη την εποχή, αλλά και τις προκλήσεις των ανθρώπινων σχέσεων και της καθημερινής συμβίωσης.

Οι ερμηνείες της Μάρως Κοντού και του Γιώργου Κωνσταντίνου παραμένουν μέχρι σήμερα από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η ταινία αποτέλεσε και την τελευταία σκηνοθετική δουλειά του Γιώργου Τζαβέλλα.

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