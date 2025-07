Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων δίνει καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό, μέσα από δράσεις που συνδέουν την τέχνη, τη φαντασία και την θερινή αύρα της πόλης. Η καρδιά του Ιουλίου χτυπά στην Πλατεία Μητροπόλεως με το La Mia Maria: Create your own carte postale!, ένα δημιουργικό happening για μικρούς και μεγάλους. Η πανσέληνος του Ιουλίου φωτίζει το Under the Moonlight, τη βραδινή μουσειακή εμπειρία με DJ set και θέα στην Ακρόπολη, ενώ όσοι παραμείνουν ή επισκεφθούν την Αθήνα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διαδραστικές ξεναγήσεις του μουσείου στα ελληνικά και αγγλικά για όλες τις ηλικίες.

Δράσεις – Εκδηλώσεις

Πέμπτη 10 Ιουλίου | Under the Moonlight

‍Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας γιορτάζει την πανσέληνο του Ιουλίου με μια ανοιχτή βραδινή δράση με τίτλο Under the Moonlight. Από τις 19:00 έως τις 23:00, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην έκθεση του μουσείου με μειωμένη γενική είσοδο, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ένα καλοκαιρινό DJ set στον χώρο εκδηλώσεων, με φόντο την εντυπωσιακή θέα της Ακρόπολης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, το bar του café La Divina θα είναι ανοιχτό, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει το ποτό του στην βεράντα του τρίτου ορόφου υπό το φως της πανσελήνου ή κατά την διάρκεια της περιήγησής του στην έκθεση.

Το πιο ατμοσφαιρικό καλοκαιρινό βράδυ του Ιουλίου σας περιμένει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025

Ώρες: 19:00 – 23:00

Κόστος εισόδου: 3€ – Κλείστε το δελτίο εισόδου σας εδώ

Κάθε Κυριακή του Ιουλίου| La Mia Maria: Create your own carte postale! | Happening για μικρούς και μεγάλους

‍Πού θα ταξιδέψει η δική σου carte postale;

Τις Κυριακές του Ιουλίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, μικροί και μεγάλοι δημιουργούν την δική τους αναμνηστική carte postale με την προσωπογραφία της Μαρίας Κάλλας χρησιμοποιώντας την τεχνική stencil.

Σε αυτήν τη διασκεδαστική δράση θα γνωρίσετε τη μεγάλη ντίβα της όπερας μέσα από μια καλλιτεχνική διαδικασία γεμάτη χρώματα και φαντασία. Φεύγοντας, θα έχετε ένα μοναδικό ενθύμιο, που θα σας θυμίζει την ξεχωριστή αυτή γνωριμία με την δική σας Μαρία Κάλλας.

Κάθε Κυριακή, η Πλατεία Μητροπόλεως ζωντανεύει με δημιουργία και χαρά! Ελάτε με την παρέα σας ή την οικογένειά σας, απολαύστε τη βόλτα σας στο κέντρο της πόλης και κάντε μία στάση για λίγη τέχνη, φαντασία και… τη δική σας carte postale!

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακές 6, 13, 20 & 27 Ιουλίου 2025

Ώρα: 11:00 – 14:00

Διάρκεια δημιουργίας της carte postale: περίπου 15 λεπτά

Τοποθεσία: πλατεία Μητροπόλεως – ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Δωρεάν συμμετοχή – Δεν απαιτείται κράτηση θέσης, αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ξεναγήσεις

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσφέρει μια σειρά από διαδραστικές και βιωματικές ξεναγήσεις, καλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τη ζωή και την κληρονομιά της διάσημης σοπράνο, καθώς και την τέχνη της όπερας. Οι επισκέπτες βιώνουν μια πλήρη μουσειακή εμπειρία, όπου συνδυάζονται ηχητικά και ιστορικά αρχεία, σύγχρονες τεχνολογίες και πολυμέσα. Οι ξεναγήσεις είναι προσαρμοσμένες σε όλες τις ανάγκες του κοινού, περιλαμβάνοντας επιλογές για ενήλικες, οικογένειες, θεματικές περιηγήσεις από τους ειδικούς του μουσείου, καθώς και ειδικές ξεναγήσεις για επισκέπτες άνω των 65 ετών και άλλες ομάδες.

Πρόγραμμα ξεναγήσεων – Ιούλιος & Αύγουστος 2025

Τετάρτη 16 & 30 Ιουλίου | Aγγλική ξενάγηση ενηλίκων – κλείστε το εισιτήριό σας

Τετάρτη 16 & 30 Ιουλίου | Αγγλική οικογενειακή ξενάγηση – κλείστε το εισιτήριό σας

Σάββατο 26 Ιουλίου | Ξενάγηση Ενηλίκων – κλείστε το εισιτήριό σας

Σάββατο 26 Ιουλίου | Οικογενειακή Ξενάγηση – κλείστε το εισιτήριό σας

Πέμπτη 7 & 21 Αυγούστου | Αγγλική ξενάγηση ενηλίκων – κλείστε το εισιτήριό σας

Πέμπτη 7 & 21 Αυγούστου | Αγγλική οικογενειακή ξενάγηση – κλείστε το εισιτήριό σας

Σάββατο 30 Αυγούστου | Ξενάγηση Ενηλίκων – κλείστε το εισιτήριό σας

Σάββατο 30 Αυγούστου | Οικογενειακή Ξενάγηση – κλείστε το εισιτήριό σας