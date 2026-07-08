Καλοκαιρινό φλερτ στην Ελλάδα του ’60… Τότε που οι ματιές έκλεβαν την παράσταση, οι ατάκες έδιναν κι έπαιρναν και το φλερτ είχε μια ξεχωριστή, αθώα και ρομαντική γοητεία. Βέβαια, ακόμη και στις πιο ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές, τίποτα δεν εγγυόταν την επιτυχία. Μια άστοχη ατάκα ή μια αδέξια προσέγγιση μπορούσε να μετατρέψει το ειδύλλιο σε… ξεκαρδιστική κωμωδία!

Η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα απολαυστικό απόσπασμα από την κλασική ταινία «Κάτι να Καίει», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, παραγωγής 1963.

Στην πρώτη σκηνή, η μοναδική Ρένα Βλαχοπούλου έρχεται αντιμέτωπη με τον αθεράπευτα παιχνιδιάρη και εκδηλωτικό Κώστα Βουτσά. Εκείνος, βλέποντάς την να περνά, λέει στην παρέα του: «Ρε παιδιά, θα ψάχνει για άντρα, φαίνεται!». Στη συνέχεια τη ρωτά με ειρωνία: «Εμείς δε σας κάνουμε;». Η απάντηση της Ρένας είναι αποστομωτική: «Είπες τίποτα, χοντρούλη;» εισπράττοντας την ατάκα «Α, να χαθείς, ρε κρύε!».

Σε μια άλλη σκηνή, ο Κώστας Βουτσάς επιχειρεί να φλερτάρει την εκθαμβωτική Έλενα Ναθαναήλ, όμως η προσπάθειά του μόνο επιτυχημένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Θέλοντας να σχολιάσει το μαγιό της, της λέει: «Θαυμάζω το μαγιό σας. Ξέρετε, θέλω να αγοράσω ένα της μαμάς μου». Εκείνη, με το γνωστό της ύφος, του απαντά: «Αν έλεγες κάτι πιο έξυπνο, ίσως να σου απαντούσα. Τώρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις δρόμο». Στη συνέχεια ο Κώστας Βουτσάς φλερτάρει την Χλόη Λιάσκου με νέο γαϊτανάκι παρεξηγήσεων.

Τρεις απολαυστικές σκηνές που αποδεικνύουν πως, όσο ρομαντικό κι αν ήταν το καλοκαιρινό φλερτ στην Ελλάδα του ’60, μια αδέξια ατάκα αρκούσε για να χαρίσει άφθονο γέλιο.

Ίσως γι’ αυτό οι ταινίες της Φίνος Φιλμ παραμένουν μέχρι σήμερα τόσο αγαπητές και διαχρονικές, γιατί καταφέρνουν να μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή, φέρνοντάς μας ξανά σε επαφή με ηθοποιούς που λατρέψαμε και μας λείπουν, αλλά και με μια δυσεύρετη πλέον ξενοιασιά και ανεμελιά που πάντα θα αναπολούμε.