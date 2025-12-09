Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Μπαΐλη, με τίτλο «Καλώς ήλθατε στην κηδεία μου», από τις εκδόσεις Ατέχνως. Πρόκειται για μια χιουμοριστική αλλά και καυστική ματιά στο περιβάλλον που έχουν διαμορφώσει για τον απλό πολίτη η Εκκλησία, οι πολιτικοί και οι «άρχοντες» αυτού του τόπου.

Όπως αναφέρουν οι εκδόσεις Ατέχνως για την έκδοση: «Τελικά η ζωή είναι χιλιάδες χτες (αν όλα πάνε καλά) και ένα σήμερα. Και ανάμεσα στα χθες και το σήμερα συνωστίζονται παπάδες, πολιτικοί και άρχοντες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει για σένα τον δικό τους κόσμο στον οποίο σε υποχρεώνουν να ζεις με τους κανόνες τους. Όταν έρθει το τέλος και βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα μοιραία κάνεις τον απολογισμό σου καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έζησες για τους άλλους και για μια πατρίδα που σε λογάριαζε για αποπαίδι».

Τελικά, όπως ειρωνικά σημειώνεται, η μόνη δίκαιη «εκδίκηση» έρχεται από τα σκουλήκια, που εφαρμόζουν την πιο απόλυτη μορφή δημοκρατίας: δεν ξεχωρίζουν τις σορούς. Εκείνη τη στιγμή γεννιέται και ο προβληματισμός για τον κόσμο, τους μύθους και τις υπερβολές που τον φυλάκισαν σε έναν αόρατο κλοιό, όπως το στενό φέρετρο στο οποίο τώρα εκτίθεται.

Μεγάλο μέρος του βιβλίου εστιάζει στην Εκκλησία και στον τρόπο που κατάφερε να επιβιώσει από καταβολής κόσμου. Με σκωπτικό ύφος αναδεικνύονται μύθοι και υπερβολές που έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός «θρησκευτικού καθεστώτος» το οποίο επηρεάζει τα πάντα. Παρουσιάζεται η υποκρισία ενός κλήρου που χρησιμοποιεί τα θαύματα ως αδιάψευστες αλήθειες και ξεχωρίζει τις εικόνες σε «διάσημες» και «παρακατιανές». Το κτίσιμο των ναών ακολουθεί πανομοιότυπη διαδικασία: εύρεση εικόνας με θαυμαστό τρόπο, κινητοποίηση

πλουσίων και αρχόντων και θαύματα τα οποία μαζί με τον τρόμο που προκαλούν στους πιστούς γεμίζουν τελικά το παγκάρι. Ενώ η εικονογράφηση, τα αφιερώματα, αλλά και ο κόσμος των νεκροταφείων συνεχίζουν να συντηρούν τις τάξεις…

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Πάνος Μπαΐλης γεννήθηκε το 1958 στο Άνω Κοτσανόπουλο Πρέβεζας και εργάζεται ως δημοσιογράφος στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες “Νέα”, “Εθνος”, “Ελεύθερος Τύπος”. Έχει ασχοληθεί κυρίως με έρευνες, κοινωνικό, αστυνομικό και εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, αλλά και με αποστολές (Τουρκία, Αίγυπτο, Αλβανία, Ιράκ, Κόσσοβο, Σκόπια, Ρωσία, Καναδά, Σρι Λάνκα κ.α.). Έχει τιμηθεί από το Ίδρυμα Μπότση.

Info

Εκδότης: Εκδόσεις Ατέχνως

Χρονολογία: Νοέμβριος 2025

Εξώφυλλο: Πέτρος Φιλιππίδης

Αριθμός σελίδων: 108

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-618-5685-66-9

Τιμή: 10,60 (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ)

