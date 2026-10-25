Μία άφιξη-μυστήριο καταγράφηκε χθες, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στα διάσημα Bray Studios του Μπέρκσαϊρ καθώς τα τελικά δοκιμαστικά για τον νέο Τζέιμς Μποντ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Κάλουμ Τέρνερ άνοιξε τον νέο κύκλο των οντισιόν μία ημέρα νωρίτερα, με τους επικεφαλής της παραγωγής να στοχεύουν στην τελική τριάδα.

Μαζί με τον ηθοποιό, στη λίστα των επικρατέστερων βρίσκονται ο πρωταγωνιστής της σειράς «Slow Horses» Τζακ Λόουντεν, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Τζος Ο’Κόνορ αλλά και ο Αυστραλός σταρ Τζέικομπ Ελόρντι, παρά τις προηγούμενες αναφορές που τον ήθελαν εκτός κούρσας σύμφωνα με την Daily Mail.

Άνδρες της ασφάλειας των Bray Studios επιστρατεύτηκαν για να συνοδεύσουν ένα πολυτελές μαύρο όχημα κατά την έξοδό του το απόγευμα του Σαββάτου, ενισχύοντας τις φήμες πως σε αυτό επέβαινε υποψήφιος, Κάλουμ Τέρνερ που προσήλθε για δοκιμαστικό. Οι οντισιόν θα συνεχιστούν και σήμερα, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στην τελική διαδικασία τρεις έως πέντε ηθοποιοί.

Πηγή ανέφερε στην Daily Mail την Παρασκευή: «Η αναζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ κρατάει χρόνια και ο Κάλουμ κλήθηκε σήμερα (Παρασκευή) έχοντας την ευκαιρία να κερδίσει τους υπεύθυνους. Οι επόμενες τρεις μέρες θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον».

Τα Bray Studios βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Τάμεση δυτικά του Λονδίνου. Έχουν γυριστεί μεταξύ άλλων θρυλικές παραγωγές όπως το «The Rocky Horror Picture Show» ενώ το 2024 πέρασε στα χέρια της Amazon MGM Studios.

Ο Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος παντρεύτηκε την ποπ σταρ Dua Lipa νωρίτερα φέτος, φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο. Ο Τζακ Λόουντεν και ο Τζος Ο’Κόνορ είναι από τα νεότερα ονόματα που μπήκαν στην κούρσα, ενώ η ενδεχόμενη επιλογή του Τζέικομπ Ελόρντι αναμένεται να ενοχλήσει τους πιστούς θαυμαστές του franchise, οι οποίοι θεωρούν πως ο ρόλος του πράκτορα 007 πρέπει να δοθεί σε Βρετανό ηθοποιό.

Εφόσον το κάστινγκ ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο, η έναρξη των γυρισμάτων είναι πιθανό να προγραμματιστεί εντός του 2027, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve).

Τα φαβορί για τον ρόλο του θρυλικού 007:

Σημειώνεται ότι έξι ηθοποιοί έχουν υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη τον θρυλικό κατάσκοπο που δημιούργησε ο Ίαν Φλέμινγκ (Ian Fleming). Πρώτος ήταν ο Σον Κόνερι (Sean Connery) το 1962 και ακολούθησαν οι Τζορτζ Λάζενμπι (George Lazenby), Ρότζερ Μουρ (Roger Moore), Τίμοθι Ντάλτον (Timothy Dalton), Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) και Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig).