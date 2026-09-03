Η παράσταση «Καλύτερα να σου βγει το μάτι» κάνει πρεμιέρα στο Studio Μαυρομιχάλη την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Χριστίνας Μπαρίτα. Η ομάδα loopes παρουσιάζει μια ιστορία για μια ζωή που μοιάζει τακτοποιημένη, μέχρι τη στιγμή που μια μεγάλη ανατροπή οδηγεί τη Μαίρη σε μια νύχτα που θα αλλάξει τα πάντα.

Η «Καλύτερα να σου βγει το μάτι» είναι μια παράσταση που ξετυλίγει την ιστορία της Μαίρης, μιας γυναίκας που κουβαλάει τη μεγάλη μαλακία που έκανε μέσα στο κατά τα άλλα ιδανικό, χρωματιστό και τακτοποιημένο περιβάλλον στο οποίο ζει.

Η ιστορία ξεκινά όταν η αδελφή της φτάνει στο αεροδρόμιο. Οι δυο τους συναντιούνται ξανά, βγαίνουν, πίνουν όπως παλιά και, για λίγο, όλα μοιάζουν ξαφνικά πιο εύκολα. Όμως, επιστρέφοντας στο σπίτι, η Μαίρη αποφασίζει ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή για μια οριστική απόφαση. Η ζωή της, όπως την ξέρει, είτε θα τελειώσει είτε θα αλλάξει για πάντα.

Μια ξέφρενη νύχτα και λίγες ώρες στα επείγοντα αργότερα, επιστρέφει σπίτι αποφασισμένη. Μόνο που αυτή τη φορά έχει καταφέρει κάτι διαφορετικό: να μη γυρίσει μόνη της.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 2ο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών «Άδειος χώρος», στο Θέατρο της οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, και τώρα παρουσιάζεται στο Studio Μαυρομιχάλη, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, την ένταση, την ανατροπή και την ανάγκη για μια νέα αρχή.

Στη σκηνή συναντάμε τους Κέλυ Βεκρή, Νόνη Ζαννή και Αντώνη Καραστεργίου, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Χριστίνας Μπαρίτα, η οποία υπογράφει και το κείμενο.

Συντελεστές:

Με τους: Κέλυ Βεκρή, Νόνη Ζαννή, Αντώνη Καραστεργίου

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χριστίνα Μπαρίτα

Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Resonoot

Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιώργος Κασσάκος

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δανάη Τζάνου

Γραφιστική επιμέλεια: Φαίδωνας Γαλογάβρας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Φωτογραφίες/Βίντεο: Μαρία Νικολαΐδη

Φωτογραφίες Δελτίου Τύπου: Βασιλιάννα Τσαλαπάτη

Εκτέλεση παραγωγής: ΚΑΠΠΑΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΚΕ

Πληροφορίες:

Studio Μαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα

Από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00

[Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 19:00 & στις 21:00]

Έως τις 5 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 80’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Online προπώληση: Καλύτερα να σου βγει το μάτι | Εισιτήρια εδώ!

Στο ταμείο του θεάτρου

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€ γενική είσοδος | 12€ φοιτητικό | 10€ μειωμένο (*)

(*) το μειωμένο εισιτήριο αφορά σε ανέργους, ΑμεΑ, 65+

Συνιστάται για θεατές άνω των 18 ετών.