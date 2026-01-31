Η δημοφιλής ηθοποιός Κάμερον Ντίαζ και ο Βρετανός κωμικός και σεναριογράφος Στίβεν Μέρτσαντ ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία νέα ρομαντική κομεντί (προς το παρόν χωρίς τίτλο) της Amazon MGM Studios. Ο Μέρτσαντ θα αναλάβει, επίσης, τη σκηνοθεσία, βασισμένος σε σενάριο που συνυπογράφει με τον Τζον Μπάτλερ.

Η ταινία ακολουθεί «έναν εργασιομανή Βρετανό (Μέρτσαντ), ο οποίος εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και χρειάζεται μία σύζυγο για λόγους κοινωνικού γοήτρου. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτει συμφωνία με μία οικονομικά πιεσμένη stand-up κωμικό (Ντίαζ), η οποία δέχεται την πρόταση με μοναδικό κίνητρο την απόκτηση ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Ωστόσο, ο εικονικός γάμος τους στην πορεία εξελίσσεται σε ένα απροσδόκητο ειδύλλιο».

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λι Άιζενμπεργκ και Μέρτσαντ, μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Έβαν Γκόλντμπεργκ, Τζέιμς Γουίβερ και Τζος Φέιγκεν για λογαριασμό της Point Grey Pictures.

Σύμφωνα με το Deadline, η Νάταλι Σάντι θα αναλάβει χρέη εκτελεστικής παραγωγού. Σημειώνεται ότι η Point Grey και η Amazon MGM Studios έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στις δημοφιλείς σειρές «The Boys», «Gen V» και «Invincible».

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια στη συνέχεια θα βρεθεί στο πλευρό των Κιάνου Ριβς και Ματ Μπόμερ στη μαύρη κωμωδία «Outcome», σε σκηνοθεσία και συν-σενάριο του Τζόνα Χιλ για την Apple Original Films. Επίσης, βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ της κωμωδίας-δράσης του Netflix «Bad Day» και στο «Shrek 5» της Dream Works Animation, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ