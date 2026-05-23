Σε λίγες ώρες το 79ο Φεστιβάλ Καννών ολοκληρώνεται, ρίχνοντας αυλαία σε μια διοργάνωση που ξεχώρισε περισσότερο για τη δύναμη του δημιουργικού σινεμά και λιγότερο για τη χολιγουντιανή λάμψη. Οι φετινές ταινίες κινήθηκαν σε πιο προσωπικά, πολιτικά και συναισθηματικά μονοπάτια, κερδίζοντας το ενδιαφέρον τόσο των κριτικών όσο και του κοινού.

Λίγο πριν από την απονομή του Χρυσού Φοίνικα, το τοπίο παραμένει ανοιχτό. Ανάμεσα στις ταινίες που θεωρούνται φαβορί βρίσκεται ο «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, ενώ ισχυρή υποστήριξη από τους κριτικούς φαίνεται να έχει και το «Sudain» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, μια ιδιαίτερη κινηματογραφική συνάντηση Ιαπωνίας και Γαλλίας μέσα από τη σχέση δύο γυναικών.

Παράλληλα, αρκετοί θεωρούν ότι το «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι, με φόντο την επιστροφή του Τόμας Μαν στη Γερμανία, θα μπορούσε να αποτελέσει την επιλογή που θα ενώσει την επιτροπή.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισαν στο διαγωνιστικό τμήμα βρίσκονται επίσης τα «Φιόρδ» του Κριστιάν Μουντζιού, με τους Σεμπάστιαν Σταν και Ρενάτε Ρέινσβε στους ρόλους δύο γονέων που έρχονται αντιμέτωποι με τις νορβηγικές αρχές, καθώς και το «Coward» του Λούκας Ντον, μια τρυφερή αλλά σκληρή ματιά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι ερμηνείες των Λεά Ντρουκέρ στην ταινία «Η ζωή μιας γυναίκας», της Γιάνα Ραντέβα στην «Ονειρεμένη περιπέτεια» και του Χαβιέρ Μπαρδέμ στο «Αγαπημένο πρόσωπο», οι οποίοι θεωρούνται δυνατοί υποψήφιοι για τις φετινές διακρίσεις.

Την Παρασκευή (22/5) ανακοινώθηκαν και τα βραβεία του τμήματος «Ένα Κάποιο Βλέμμα», όπου η ταινία «Everytime» της Αυστριακής Σάντρα Βόλνερ απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής.

Το ειδικό βραβείο πρώτης ταινίας κέρδισε ο «Ελέφαντας στην ομίχλη» του Αμπινάς Μπικράμ Σαχ, ενώ διακρίσεις απέσπασαν και οι πρωταγωνιστές των ταινιών «Iron Boy» και «Siempre soy tu animal materno».

Από τις απουσίες που σχολιάστηκαν ήταν εκείνη της ταινίας «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, που δεν βρέθηκε ανάμεσα στους νικητές.

Ακόμη αξίζει να αναφερθεί πως το Φεστιβάλ των Καννών απένειμε την Παρασκευή, αιφνιδιαστικά, έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στον Αμερικανό σταρ Τζον Τραβόλτα, για το σύνολο του έργου του, λίγη ώρα πριν από την προβολή της πρώτης του σκηνοθετικής απόπειρας.

«Οι ταινίες που προτιμούσα ανέκαθεν στη ζωή μου ήταν πάντα εκείνες που βραβεύτηκαν με τον Χρυσό Φοίνικα. Δεν το πιστεύω, είναι πάνω από τα Όσκαρ», είπε ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τα χέρια του γενικού διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό.

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί απόψε (Σάββατο 23/5), με μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή να είναι η απονομή τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στη Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

Για ακόμη μία χρονιά, οι Κάννες επιβεβαίωσαν τον ρόλο τους ως το σημαντικότερο κινηματογραφικό ραντεβού παγκοσμίως. Και λίγο πριν σβήσουν τα φώτα της Κρουαζέτ, το μόνο βέβαιο είναι πως τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα το ίδιο το σινεμά.