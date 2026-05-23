Μια νέα «σταρ» φαίνεται πως αναδύεται στον χώρο του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς η σκυλίτσα Γιούρι απέσπασε την Παρασκευή (22/5) το βραβείο Σκυλίσιος Φοίνικας στο Φεστιβάλ των Καννών, χάρη στη συμμετοχή της στην ταινία «La Perra» της Χιλιανής σκηνοθέτιδας Ντομίνγκα Σοτομαγιόρ.

Σε μια λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε σε παραλία της Κρουαζέτ, η δημιουργός δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί πιο ιδιαίτερη διάκριση για την ταινία της.

Η La Perra, που παρουσιάζεται στο παράλληλο πρόγραμμα «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών», αφηγείται την ιστορία της Σίλβια, μιας γυναίκας που συλλέγει φύκια σε ένα νησί και υιοθετεί μια αδέσποτη σκυλίτσα, τη Γιούρι. Η σχέση αυτή λειτουργεί ως αφετηρία για να έρθουν στην επιφάνεια μνήμες και τραύματα από το παρελθόν της.

Σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, η ηρωίδα αποφασίζει να κρατήσει το ζώο σχεδόν παρορμητικά, χωρίς να συνειδητοποιεί εξαρχής πόσες αναμνήσεις θα ξυπνήσει αυτή η επιλογή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον ρόλο της Γιούρι υποδύθηκαν στην πραγματικότητα δύο σκυλιά, ένα κουτάβι και μια ενήλικη σκυλίτσα, τα οποία έχουν πλέον υιοθετηθεί από οικογένειες στη Χιλή.

Το συγκεκριμένο βραβείο, που θεσπίστηκε το 2001 στο περιθώριο του φεστιβάλ, έχει απονεμηθεί κατά καιρούς και σε άλλους «τετράποδους πρωταγωνιστές», όπως το πίτμπουλ Μπράντι από την ταινία Κάποτε στο Χόλιγουντ και ο σκύλος Μέσι από την Ανατομία μιας Πτώσης.

