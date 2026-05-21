Η μοίρα ήθελε η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ μετά την αποχώρησή του από την πατρίδα του, με τίτλο «Μινώταυρος», – που διαγωνίζεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών – να διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι η ιδέα να διασκευάσει το συζυγικό δράμα του Γάλλου σκηνοθέτη Κλοντ Σαμπρόλ «La Femme Infidele» («Η άπιστη σύζυγος», 1969) του ήρθε λίγο αφότου κυκλοφόρησε η προηγούμενη ταινία του που συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Καννών, «Loveless»( «Χωρίς αγάπη»), πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Ο Ζβιάγκιντσεφ δήλωσε ότι εντόπισε, όπως είπε, την έλλειψη έμφασης στην επαγγελματική ζωή του πρωταγωνιστή στο πρωτότυπο έργο. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και η επιστράτευση που επακολούθησε, ενώ ο σκηνοθέτης εργαζόταν πάνω στο σενάριο, αποδείχθηκαν το κατάλληλο πλαίσιο για να αναδειχθεί καλύτερα ο χαρακτήρας του πρωταγωνιστή.

«Ο Σαμπρόλ εστίασε στο έγκλημα και στη σχέση μεταξύ συζύγων, ενώ η ίδια η ζωή – η μοίρα – επέφερε αυτή την αλλαγή, και μάλιστα με τον πιο κατάλληλο τρόπο», είπε.

Πιέσεις στη χώρα του και το εξωτερικό

Ο «Μινώταυρος» ακολουθεί τον Γκλεμπ, έναν πετυχημένο επιχειρηματία που ζει σε μια αγροτική πόλη της Ρωσίας, του οποίου η οικογενειακή ζωή αρχίζει να καταρρέει όταν ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του έχει μια εξωσυζυγική σχέση.

Ταυτόχρονα πρέπει να λάβει τη δύσκολη απόφαση να επιλέξει 14 άνδρες από την εταιρεία για να επιστρατευθούν.

Και στις δύο περιπτώσεις, η τερατώδης πλευρά του βγαίνει στην επιφάνεια – εξ ου και η αναφορά στον πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας που δίνει το όνομά του στην ταινία.

Ο «Μινώταυρος» είναι μια από τις 22 ταινίες που διαγωνίζονται για το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ των Καννών, το οποίο θα ανακοινωθεί στην τελετή λήξης την 23η Μαΐου.

Οι κριτικοί επαίνεσαν την ταινία για τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζει μια κοινωνία που έχει διαφθαρεί. Το Hollywood Reporter την χαρακτήρισε ως το πιο ανοιχτά επικριτικό σχόλιό του για την πολιτική, πνευματική και ηθική παρακμή της Ρωσίας, «μια καταγγελία που δεν εκφράζεται ποτέ με τόσο σαφή λόγια, αλλά με περίπλοκα επίπεδα ειρωνείας».

Μεταβατική φάση

Ο Ζβιάγκιντσεφ, ο οποίος ζει εξόριστος στη Γαλλία από τότε που απειλήθηκε η ζωή του από την COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έγινε διεθνώς γνωστός το 2023 όταν η πρώτη του ταινία «Η Επιστροφή» πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Βενετίας.

Η επόμενη ταινία του, «The Banishment» (Η Αποξένωση), διεκδίκησε το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ των Καννών, τον Χρυσό Φοίνικα, το 2007, όπως και η αμφιλεγόμενη, υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Λεβιάθαν», που απεικονίζει με ζοφερή διάθεση τη ζωή στην αγροτική Ρωσία.

Ο 62χρονος σκηνοθέτης δήλωσε ότι η ταινία του «Μινώταυρος» σηματοδότησε μια μετάβαση για τον ίδιο μετά μια παύση εννέα ετών.

«Αυτό ήταν ένα είδος πύλης», είπε.

«Εκτός από το γεγονός ότι είχαμε καθήκον να καταγράψουμε την εποχή μας και να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για τα τρέχοντα γεγονότα, πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ