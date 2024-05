Ο Τζέσε Πλέμονς, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, το «Kinds of Kindness» βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά την τελετή βράβευσης που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, ο Χρυσός Φοίνικας, πήγε στο «Anora» του Σον Μπέικερ, του πρώτου Αμερικανού σκηνοθέτη που αποσπά τον Φοίνικα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Το βραβείο της επιτροπής για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία πήγε στις τρεις γυναίκες της ταινίας «Emilia Perez», την Ζόι Σαλντάνια, την τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ και την τρανς ηθοποιό Κάρλα Σόφια Γκασκόν.

Ως καλύτερος σκηνοθέτης βραβεύτηκε ο Μιγκέλ Γκόμεθ για το «Grand Tour».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τέλος, το Ειδικό Βραβείο δόθηκε στον «Σπόρο του Ιερού Σύκου» του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλαφ.

Η λίστα των νικητών

Μεγάλο Βραβείο: All We Imagine as Light της Παγιάλ Καπάντια

Βραβείο της Επιτροπής: Emilia Perez” του Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο: The Seed of the Sacred Fig Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός: Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ, Emilia Perez

Καλύτερος Ηθοποιός: Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Γκόμεζ, Grand Tour

Σενάριο: Substance της Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη): Armand, Χαλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Ειδική Μνεία: Mongrel, Τσιανγκ Γουέι Λιανγκ, Γιου Κιαο Γιν

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους: The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία: Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες.