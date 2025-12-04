Την απόφαση να συμμετάσχει κανονικά το Ισραήλ στη Eurovision 2026 έλαβαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Οι παρευρισκόμενοι τάχθηκαν υπέρ της εισαγωγής νέων, στοχευμένων αλλαγών στους κανονισμούς του Διαγωνισμού Τραγουδιού. Αυτές οι αλλαγές – σύμφωνα με τους ίδιους – έχουν στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ουδετερότητας του θεσμού.

Η ψηφοφορία για την έγκριση των νέων κανόνων έληξε με ισχυρή πλειοψηφία υπέρ (περίπου 2/3 των μελών). Η εξέλιξη αυτή θεωρείται νίκη για το Ισραήλ και τις χώρες που υποστήριζαν τη συνέχιση της συμμετοχής του. Αυτό, διότι, απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ξεχωριστής δεύτερης ψηφοφορίας σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026.

Με την έγκριση των νέων κανονισμών, όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν και συμφωνούν να συμμορφωθούν με αυτούς, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή.

Ντόμινο αποχωρήσεων

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνέλευσης, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό, όμως δεν είναι γνωστό αν θα αποχωρήσουν και άλλες χώρες.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό του 2026. Ο πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων για την 70ή επετειακή έκδοση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ανακοίνωση της EBU

Όπως έγινε γνωστό, πριν από την ψηφοφορία, υπήρξε μια ευρεία συζήτηση όπου τα μέλη εξέφρασαν ποικίλες απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Πολλά μέλη άδραξαν την ευκαιρία να τονίσουν τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου να αναφέρεται σε ζώνες συγκρούσεων, όπως η Γάζα.

Σε δηλώσεις μετά τη συζήτηση, η Πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότε Κούντσι, δήλωσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας καταδεικνύει την κοινή δέσμευση των μελών μας για την προστασία της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τη μεγαλύτερη εκδήλωση ζωντανής μουσικής στον κόσμο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις στοχαστικές, σεβαστές και εποικοδομητικές συνεισφορές τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε φέτος.

Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, διασφαλίζοντας ότι παραμένει ένας χώρος ενότητας και πολιτιστικής ανταλλαγής».