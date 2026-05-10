Αν και θα μπορούσε να αρκεστεί στην ομορφιά της, με το εκλεπτυσμένο πρόσωπο, τα γαλάζια μάτια κάτω από την πλούσια ξανθιά κόμη, την αριστοκρατική παρουσία της, με τις άψογες γραμμές και την την απαράμιλλη κομψότητά της και βεβαίως τη μακρά παρουσία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Κάντις Μπέργκεν έχει να επιδείξει με τη μυθιστορηματική της ζωή πολλά περισσότερα, κάποια απ’ τα οποία είναι σχεδόν άγνωστα.

Η καλή ηθοποιός, με την ιδιαίτερη έως υφέρπουσα σεξουαλική ελκυστικότητά της – θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πρότυπο ηρωίδας του Χίτσκοκ, αν και δεν συνεργάστηκε ποτέ μαζί του – ξεκίνησε απολύτως φυσιολογικά ως μοντέλο πρώτης γραμμής, για να εξελιχθεί σε ένα «καυτό» όνομα του Χόλιγουντ και στη συνέχεια να διατηρηθεί στη σόου μπιζ, χωρίς να χάσει τη λάμψη της, έστω και αν πέρασε σε ρόλους χαρακτήρων, κυρίως μίας ηλικιωμένης γυναίκας.

Η Κάντις Μπέργκεν, συμπληρώνοντας χθες τα 80 της χρόνια, είναι μία καταξιωμένη ηθοποιός της γενιάς της, με πολλά βραβεία για τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές της εμφανίσεις, αλλά κυρίως μία αναγνωρισμένη ανεξάρτητη μαχητική γυναίκα, ανήσυχο πνεύμα, ακτιβίστρια, που συμμετείχε μέχρι και σε αντιεξουσιαστικές οργανώσεις. Πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι υπήρξε και πετυχημένη φωτορεπόρτερ, ασχολήθηκε με τη συγγραφή, τη ζωγραφική και ότι βγήκε ραντεβού με τον Ντόναλντ Τράμπ, τον οποίο απόρριψε αυτομάτως όταν τον είδε με το μπορντό κουστούμι και του ίδιου χρώματος λιμουζίνα…

Αδελφή μιας μαριονέτας

Η Πατρίσια Κάντις Μπέργκεν γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1946 στο Λος Άντζελες. Η μητέρα της Φράνσις ήταν μοντέλο και ο πατέρας της γνωστός κωμικός, ο Έντγκαρ Μπέργκεν, που έκανε μεγάλη καριέρα μαζί με τη φημισμένη μαριονέτα του, «Τσάρλι ΜακΚάρθι». Μάλιστα, στο σχολείο πειράζανε τη μικρή Κάντις λέγοντάς την «αδελφή του Τσάρλι», ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ο πατέρας της όταν πέθανε δεν άφησε τίποτα στην κόρη του, αλλά 10 χιλιάδες δολάρια στη μαριονέτα!

Το κοστούμι και η λιμουζίνα ιδίου χρώματος

Μεγάλωσε στο Μπέβερλι Χιλς και από μικρή ήρθε σε επαφή με τον κόσμο του θεάματος, όταν σε ηλικία 11 ετών βρέθηκε, μαζί με τον πατέρα της, σε ένα τηλεοπτικό σόου του θρυλικού Γκράουτσο Μαρξ. Χωρίς να πάρει ποτέ στα σοβαρά τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το οποίο εγκατέλειψε, αφού είχε αναδειχθεί ως «Βασίλισσα και Μις Πανεπιστήμιο», εκεί είχε και μία αναπάντεχη συνάντηση. Ο συμφοιτητής της τότε Ντόναλντ Τραμπ, της ζήτησε να βγουν ραντεβού. Όταν όμως, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο ραντεβού με μπορντό κοστούμι και παπούτσια και του ιδίου χρώματος λιμουζίνα, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του λουτρού.

Μαχητική διαδηλώτρια

Πριν μπει στην υποκριτική, η Μπέργκεν είχε μία έντονη πολιτική δράση, συμμετέχοντας σε αντιεξουσιαστικές οργανώσεις και σε μαχητικές διαδηλώσεις. Μάλιστα, ως μέλος της ριζοσπαστικής οργάνωσης ΥΙΡ, πέταξε χαρτονομίσματα δολαρίων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1967, οδηγώντας το στο προσωρινό του κλείσιμο. Τα πρώτα της βήματα τα έκανε ως μοντέλο, κάνοντας εξώφυλλα στη Vogue, ενώ στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στο HB Studio στη Νέα Υόρκη.

Δίπλα στον Στιβ ΜακΚουίν

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το έκανε το 1966, στο τολμηρό φιλμ του Σίντνεϊ Λιούμετ «The Group», ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε στην πολεμική περιπέτεια του Ρόμπερτ Γουάιζ «Τα Βότσαλα της Άμμου» δίπλα στον θρυλικό Στιβ ΜακΚουίν, μια πολυβραβευμένη και τεράστια επιτυχία, που της άνοιξε τον δρόμο.

Το ελληνικό καλοκαίρι

Παραδόξως, εκείνη την εποχή, πρωταγωνίστησε στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, «Όταν τα Ψάρια Βγήκαν στη Στεριά». Ένα κατασκοπικό θρίλερ, που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1966 στο Γαλαξίδι, με ξένους και Έλληνες ηθοποιούς, αλλά η γοητευτική απόμακρη παρουσία της προξένησε σεισμό και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να προβάλει τα τουριστικά της αξιοθέατα. Η λεπτεπίλεπτη σέξι ομορφιά της, ήρθε και έδεσε με τα αυθεντικά πανέμορφα τοπία της ελληνικής υπαίθρου, καθώς οι φωτογραφίες της από την παραμονή της στην Ελλάδα ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Πάντως, η ταινία υπήρξε μια τεράστια αποτυχία.

Ευρωπαϊκός αέρας

Το 1967 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ιβ Μοντάν και την Ανί Ζιραρντό στο γαλλικό αισθηματικό δράμα «Ζήσε για τη Ζωή», του οποίου τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Κλοντ Λελούς. Το φιλμ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας και έδωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα στην Μπέργκεν.

Τα βίαια γουέστερν

Η Μπέργκεν, που στη μακροχρόνια καριέρα της έπαιξε τα πάντα, από θρίλερ και περιπέτειες, μέχρι δράματα και κωμωδίες, το 1970 έκανε και το πρώτο της γουέστερν, απ’ τα ουκ ολίγα που γύρισε. Πρωταγωνιστεί δίπλα στον Πίτερ Στράους, στο σκληρό και βίαιο γουέστερν του Ραλφ Νέλσον «Soldier Blue», ένα από τα πρώτα που απεικονίζουν σοκαριστικά τη γενοκτονία των ινδιάνων, μία παραβολή για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Η ταινία, που δέχθηκε ανάμικτες κριτικές παρά την αλήθεια της, έκανε σταρ την Μπέργκεν και ειδικά στην Ευρώπη. Μάλιστα, η επιτυχία της, την έφερε αμέσως μετά να πρωταγωνιστεί και πάλι σε ένα βίαιο γουέστερν, στον «Λόφο της Τιμωρίας», σε σκηνοθεσία Ντον Μέντφορντ. Υποδυόμενη τη σύζυγο ενός πλούσιου σαδιστή, του Τζιν Χάκμαν, που έκλεψε ένας ληστής, ο έξοχος Όλιβερ Ριντ, με τον οποίο ερωτεύονται, η Μπέργκεν ήταν υπέροχη, καθώς μέσα από τον εύθραυστο χαρακτήρα της αναδεικνύει το ισχυρό ανυπότακτο πνεύμα της, για ελευθερία. Επίσης, το 1975 πρωταγωνίστησε στο πολύ καλό γουέστερν «Bite the bullet» του Ρίτσαρντ Μπρουκς, έχοντας στο πλευρό της μία σειρά από υπέροχους ηθοποιούς. Από Τζιν Χάκμαν και Τζέιμς Κόμπερν μέχρι Μπεν Τζόνσον και Ίαν Μπάνεν.

Η Γνωριμία της Σάρκας

Το 1971 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζακ Νίκολσον και την Αν Μάργκρετ, στο τολμηρό δράμα για την εποχή του «Η Γνωριμία της Σάρκας». Μία πικρόχολη σάτιρα των σεξουαλικών ηθών της μεταπολεμικής Αμερικής και τον αντρικό σοβινισμό, γυρισμένη με τη διεισδυτική και πάντα υποδόρια ειρωνική ματιά του Μάικ Νίκολς, που απέσπασε αποθεωτικές κριτικές, όπως και η Μπέργκεν.

Ο Ρέινολντς και ο Γκάντι

Συνεχίζοντας να γυρίζει συνεχώς ταινίες, το 1979 η Μπέργκεν έφτασε πολύ κοντά στο Όσκαρ, όταν προτάθηκε, για τον ρόλο της στην αισθηματική κομεντί «Ξεκινώντας από την Αρχή», έχοντας δίπλα της τον Μπαρτ Ρέινολντς, ενώ το 1982 κέρδισε ένα BAFTA για την ερμηνεία της στο πασίγνωστο επικό βιογραφικό φιλμ του Ρίτσαρντ Ατένμπορο «Γκάντι».

Τηλεοπτική επιτυχία

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε από την τηλεόραση και τη δημοφιλή σειρά «Murphy Brown», που κράτησε για δέκα χρόνια και της χάρισε πέντε βραβεία ΕΜΜΥ. Στον ρόλο μίας μαχητικής δημοσιογράφου, η Μπέργκεν, με καυστικό χιούμορ, ανάδειξε ακανθώδη θέματα, για την πουριτανική Αμερική, όπως τον αλκοολισμό, τη μητρότητα, την ασθένεια, τον σεξισμό, αλλά και πολλά άλλα κοινωνικά ζητήματα. Μάλιστα, η σειρά προκάλεσε μέχρι και πολιτικό ζήτημα, όταν ο αντιπρόεδρος του Μπους του πρεσβύτερου, Νταν Κουέιλ, την επέκρινε επειδή το σενάριο ήθελε την Μπέργκεν ανύπαντρη μητέρα.

Πολυπράγμων

Η Μπέργκεν, που συνέχισε σε δεύτερους κυρίως ρόλους την κινηματογραφική της καριέρα, αλλά και στην τηλεόραση με το πετυχημένο σήριαλ «Boston Legal» ή παρουσιάζοντας δημοσιογραφικές εκπομπές, ασχολήθηκε και με την αγαπημένη της ζωγραφική, τη συγγραφή βιβλίων και την φωτογραφία, καθώς στο παρελθόν είχε ασχοληθεί ως φωτορεπόρτερ.

Η Κλοέ

Η ηθοποιός παντρεύτηκε δυο φορές, πρώτα, τον διάσημο Γάλλο σκηνοθέτη Λουί Μαλ, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, την Κλοέ Φρανσουάζ (εδώ και λίγο καιρό είναι στη διεύθυνση της Vogue) και 5 χρόνια μετά τον θάνατό του, τον μεγιστάνα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη και φιλάνθρωπο, Μάρσαλ Ρόουζ, που πέθανε πέρσι.

Ανυπότακτη

Η Μπέργκεν, που παραμένει μία δυναμική γυναίκα, στη μακροχρόνια καριέρα της, τις περισσότερες φορές ερμήνευε ρόλους της ψυχρής εγωίστριας ξανθιάς καλλονής, αλλά και της χειραφετημένης, μορφωμένης, ανυπότακτης γυναίκας, που έκανε τους άνδρες να σέρνονται στα πόδια της, μεταφέροντας στην οθόνη ένα σημαντικό μέρος τής προσωπικότητάς της, που διαμορφώθηκε και από την τραυματική σχέση με τον πατέρα της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ