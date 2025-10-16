Κυκλοφόρησε το τρέιλερ και η αφίσα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», που βασίζεται στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Η μεγαλύτερη παραγωγή της χρονιάς θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

Σύνοψη

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης.

Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα τη μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια. Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε τοσπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο. Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε… Γιάννης Σμαραγδής

Credits

Πρωταγωνιστούν: Καποδίστριας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ | Μέτερνιχ FINBAR LYNCH | Πρωθυπουργός Σπηλιάδης ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | Κολοκοτρώνης ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | Νικόδημος ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | Ρωξάνδρα ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | Τσάρος Αλέξανδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Άυλη Μορφή ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | Μαντώ Μαυρογένους ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ | CharlottedeSorΚΑΙΤΗ ΙΜΠΡΟΧΩΡΗ | Κουντουριώτης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ | Μάντης Έλενος ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ | Βοσκός ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ | Γυναίκα Βοσκού ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ | Αλέξανδρος Στούρτζα.