Ο εμβληματικός καραγκιοζοπαίχτης Θανάσης Σπυρόπουλος (1931–2023) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Με βαθιά γνώση, εξαιρετική τεχνική και αφοσίωση στην παράδοση, κατέκτησε μια θέση καρδιάς στο κοινό και αναδείχθηκε σε «εθνικό μας καραγκιοζοπαίχτη», έναν αληθινό φορέα και συνεχιστή της λαϊκής τέχνης.

Τη συναρπαστική ζωή του παρουσιάζει ο Πάνος Σκουρολιάκος στην παράσταση «Καραγκιοζοπαίχτης Νυν και Αεί», η οποία κάνει πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Αξιοποιώντας το πλούσιο προσωπικό αρχείο του Σπυρόπουλου — ημερολόγια, καταγραφές, μαρτυρίες, απόψεις, κωμικά και δραματικά περιστατικά — ο Πάνος Σκουρολιάκος δημιουργεί ένα κείμενο γεμάτο ευρήματα, χιούμορ και συγκίνηση.

Μέσα από αυτά ξεδιπλώνονται:

• η πορεία ενός καλλιτέχνη που αφιέρωσε τη ζωή του στον Μπερντέ,

• οι δυσκολίες και οι θρίαμβοι μιας τέχνης που άντεξε στον χρόνο,

• η καθημερινότητα, το μεράκι και η ψυχή της παράδοσης του Καραγκιόζη.

Ο Πάνος Σκουρολιάκος υποδύεται τον ίδιο τον Θανάση Σπυρόπουλο, ενώ η αφήγηση συνδυάζεται με ζωντανό Θέατρο Σκιών.

Πάνω στη σκηνή υπάρχει ο Μπερντές, όπου οι φιγούρες ζωντανεύουν και «συνομιλούν» με τον πρωταγωνιστή, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που ενώνει θέατρο, συναυλία και λαϊκή παράδοση.

Στον Μπερντέ παίζει με τις αυθεντικές φιγούρες του πατέρα του ο Κώστας Σπυρόπουλος, γιος του αξέχαστου Θανάση.

Τα καραγκιοζίστικα τραγούδια αποδίδονται ζωντανά από τον Φώτη Τσορανίδη (μουσική επιμέλεια – κιθάρα, τραγούδι) και τον Γρηγόρη Λάγγα (βιολί).

Ταυτότητα παράστασης

Καραγκιοζοπαίχτης νυν και αεί

Πρεμιέρα: 30 Ιανουαρίου 2026

Σκηνοθεσία και ερμηνεία: Πάνος Σκουρολιάκος

Στον Μπερντέ: ο Κώστας Σπυρόπουλος

Μουσικοί επί σκηνής: Φώτης Τσορανίδης (μουσική επιμέλεια – κιθάρα, τραγούδι) και Γρηγόρης Λάγγας (βιολί).

Σκηνικά / Κοστούμια: Μαργαρίτα Δρακοπούλου.

Σχεδιασμός φωτισμού:

Φωτογραφίες:ChrisTourlakis

Διεύθυνση Παραγωγής:ΑΚΑΝΘΟΣ International

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – WeWill

Πού: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος

Πότε: Κάθε Παρασκευή: 20:00, Σάββατο: 21:30 και Κυριακή: 21:00

Εισιτήρια:

Προπώληση:ticketservices

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3418550

Διάρκεια:90 λεπτά