Η εξέλιξη της κοινωνίας και η πρόοδος της τεχνολογίας έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, επηρεάζοντας τόσο τις καθημερινές τους δραστηριότητες όσο και τα επαγγέλματα που ασκούσαν στο παρελθόν. Πολλές παραδοσιακές τέχνες και επαγγελματικές δραστηριότητες, που για αιώνες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο, σταδιακά εγκαταλείφθηκαν και κινδυνεύουν σήμερα να ξεχαστούν. Η καταγραφή και η ανάδειξή τους αποτελούν σημαντικό μέσο διατήρησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, καθώς μέσα από αυτές αναδεικνύονται οι συνήθειες, οι ανάγκες και οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων μιας άλλης εποχής.

Τη σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών επαγγελμάτων επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Βασιλική Κοζιού-Κολοφωτιά, ερευνήτρια Τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας και πρόεδρος του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας. Οι σχετικές επισημάνσεις περιλαμβάνονται στην έρευνά της, η οποία δημοσιεύεται στο βιβλίο με τίτλο «Καταγραφή και ανάδειξη της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Καρδίτσας».

Όπως αναφέρει η ερευνήτρια, μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση και την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση, η ύπαιθρος εγκαταλείφθηκε και οι δραστηριότητες των κατοίκων περιορίστηκαν ή μεταβλήθηκαν, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν σταδιακά αρκετά παραδοσιακά επαγγέλματα. Σήμερα, πολλά από αυτά έχουν ήδη ξεχαστεί. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζει η κ. Κοζιού-Κολοφωτιά, χρέος όσων ασχολούνται με τη λαογραφία είναι να διασώσουν από τη λήθη όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλματα που άνθισαν στην πεδινή και ορεινή Δυτική Θεσσαλία.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα παραδοσιακών επαγγελμάτων που χάθηκαν ή περιορίστηκαν σημαντικά είναι εκείνα του πεταλωτή και του σαγματοποιού. Από την αρχαιότητα, όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, τα ζώα, όπως τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια, αποτελούσαν βασικά μέσα μεταφοράς. Επειδή πολλές φορές ήταν αναγκασμένα να περπατούν σε κακοτράχαλους δρόμους, οι οπλές τους τραυματίζονταν.

Έτσι, το ζώο υπέφερε και πολλές φορές έχανε την ισορροπία του. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες φρόντιζαν να απευθύνονται στον πεταλωτή, προκειμένου να πεταλώνουν τα ζώα τους. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η κ. Κοζιού-Κολοφωτιά, παλαιότερα υπήρχαν πολλοί πεταλωτές, καθώς υπήρχαν και πολλά άλογα. Σήμερα, όμως, οι αγροτικές εργασίες και οι μεταφορές πραγματοποιούνται κυρίως με μηχανοκίνητα μέσα. Ως αποτέλεσμα, το επάγγελμα του πεταλωτή έχει περιοριστεί σημαντικά και πλέον αφορά κυρίως τα άλογα ιππασίας. Όπως εξηγεί η ερευνήτρια, η διατήρηση των επαγγελμάτων του πεταλωτή και του σαγματοποιού εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των αλόγων.

Παλαιότερα, όταν οι μεταφορές πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια των ζώων, η χρήση του σαμαριού ήταν απαραίτητη τόσο για τη μεταφορά του αναβάτη όσο και για τη στερέωση διαφόρων αντικειμένων και κοφινιών, μέσα στα οποία μεταφέρονταν αγροτικά προϊόντα.

Με τον περιορισμό της χρήσης των ζώων στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, η τέχνη των σαγματοποιών σταδιακά εξαφανίστηκε. Στις μέρες μας, όπως επισημαίνει η κ. Κοζιού-Κολοφωτιά, οι τεχνίτες που εξακολουθούν να ασχολούνται με το αντικείμενο κατασκευάζουν κυρίως σέλες για άλογα ιππασίας.

Καταλήγοντας, η ερευνήτρια Τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας και πρόεδρος του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, ενώ κάποια άλλα επανεμφανίστηκαν, κυρίως λόγω των νέων κοινωνικών αναγκών που δημιουργήθηκαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ