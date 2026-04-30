Καθώς τα εισιτήρια για τις δώδεκα παραστάσεις της «Κάρμεν» έχουν εξαντληθεί, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει μία ακόμη παράσταση στις 31 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση ξεκίνησε σήμερα (30/4) στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr.

Στο πλαίσιο του θεματικού άξονα 2025/26, η ΕΛΣ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ιστορική αναπαράσταση της πρεμιέρας του 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού, μέσα από μια εντυπωσιακή ανασύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη σύγχρονη σκηνική ματιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομάν Ζιλμπέρ, με σκηνικά του Αντουάν Φονταίν και κοστούμια του Κριστιάν Λακρουά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του έργου μέσα από μια ατμοσφαιρική και λεπτοδουλεμένη σκηνική προσέγγιση.

Στη Σεβίλλη του 1830, ο έρωτας της ελεύθερης και ατίθασης Κάρμεν με τον Δον Χοσέ εξελίσσεται σε μια σκοτεινή ιστορία πάθους και εμμονής. Εκείνος, παραδομένος στη γοητεία της, οδηγείται σε ηθική και προσωπική κατάρρευση, ενώ η παρουσία του ταυρομάχου Εσκαμίγιο εντείνει τη ζήλια του. Η σύγκρουση κορυφώνεται τραγικά, όταν η Κάρμεν αρνείται να υποταχθεί και πληρώνει με τη ζωή της την επιλογή της για ελευθερία.

Στην επιπλέον παράσταση της 31ης Μαΐου τον ρόλο της Κάρμεν ερμηνεύει η Ανίτα Ρατσβελισβίλι, του Δον Χοσέ ο Αντρέα Καρέ, του Εσκαμίγιο ο Διονύσης Σούρμπης και της Μικαέλας η Βασιλική Καραγιάννη. Τον Θουνίγα ερμηνεύει ο Γιάννης Σελητσανιώτης, Μοράλες ο Γεώργιος Ιατρού, Φρασκίτα η Χρύσα Μαλιαμάνη, Μερθέδες η Χρυσάνθη Σπιτάδη, Ντανκάιρε ο Χάρης Ανδριανός, Ρεμεντάδο ο Γιάννης Καλύβας. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης.

Με την προσθήκη της επιπλέον παράστασης, το πρόγραμμα παραστάσεων της «Κάρμεν» διαμορφώνεται ως εξής: 30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026.