Με μεγάλη επιτυχία σε δύο κατάμεστα ιστορικά θέατρα ξεκίνησαν οι παραστάσεις της πολυαναμενόμενης Μήδειας σε σκηνοθεσία Nikita Milivojević.

Η παράσταση «φαινόμενο» του φετινού καλοκαιριού, με τα συνεχόμενα sold out από τη πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία στους σχεδόν 6.000 θεατές που κατέκλισαν τα Θέατρα Βράχων Μελίνα Μερκούρη και Λυκαβηττού για να υποδεχθούν, χειροκροτώντας όρθιοι για περισσότερα από 10 λεπτά, την ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, ύστερα από τρεις δεκαετίες.

Σε μια σπουδαία θεατρική στιγμή, η ποιητική και τολμηρή διασκευή του διεθνώς αναγνωρισμένου Σέρβου σκηνοθέτη, μαζί με την απαράμιλλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα και τις εξαιρετικές ερμηνείες της Ρένης Πιττακή, του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, του Άρη Λεμπεσόπουλου, του Τάσου Σωτηράκη, αλλά και όλων των ηθοποιών του 12μελούς θιάσου, οδηγήσαν σε μια βαθιά μυσταγωγική εμπειρία, που φώτισε την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό “Λυκόφως” του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, που περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε εδώ τις πρώτες φωτογραφίες και το βίντεο τρέιλερ της παράστασης:

Μήδεια. Η εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται φέτος το καλοκαίρι σε μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Μια παράσταση που αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, τη διαχρονική της ένταση και την επίκαιρη ειρωνεία της.

Ο Nikita Milivojević, διεθνής σκηνοθέτης με βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιστρέφει για να προσεγγίσει αυτή τη φορά τη Μήδεια, με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, αφήνοντας τα υπόγεια ρεύματα μιας ισχυρής μνήμης να διαπερνούν τη δράση. Η ιστορία μοιάζει να ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα, ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία.

Στον ρόλο της Μήδειας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Δίπλα της, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο, ενώ η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Δώδεκα ηθοποιοί συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα, όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επί σκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με τη ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο όπου ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Η παράσταση δεν αντιμετωπίζει τη Μήδεια ως «τέρας», αλλά ως μια συνειδητή ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο όριο.

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Nikita Milivojevic

Σκηνογραφία: Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία: Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση: AmaliaBennett

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μπώκος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Νίκος Τσιμάρας – Γιώτα Σερεμέτη

VisualIdentity – Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Πρωταγωνιστούν:

ΚαρυοφυλλιάΚαραμπέτη

Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Άρης Λεμπεσόπουλος

Τάσος Σωτηράκης

Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός:

Ηλέκτρα Καρτάνου

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Μπιτούνη

Κατερίνα Νταλιάνη

ΜαριάμΡουχατζέ

Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής: Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Οργάνωση Περιοδείας: artrackproductions Παναγιώτης Πάντος

Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

Νέο ενημερωμένο πρόγραμμα περιοδείας:

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ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ – ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Τρίτη 15/09/2026 21:00

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https://www.ticketservices.gr/event/medea-tour-summer-2026