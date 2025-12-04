Μετά την περσινή του επιτυχία, ο «Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων» επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από 6 Δεκεμβρίου, για να μας μεταφέρει στο αληθινό πνεύμα των γιορτών.

Ο «Καρυοθραύστης», το πιο αγαπημένο παραμύθι των Χριστουγέννων, σε μια πρωτότυπη θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αναστάση Δεληγιάννη, φέρνει στη σκηνή την κλασική ιστορία του Χόφμαν, σε μορφή μιούζικαλ. Η αριστουργηματική μουσική του Τσαϊκόφσκι δίνει ζωή και συναίσθημα στις αγαπημένες σκηνές του παραμυθιού, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια συνθέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον, όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Σε έναν κόσμο φανταστικών πλασμάτων, όπου τα παιχνίδια ξυπνούν, τα όνειρα πετούν και η αγάπη νικά το σκοτάδι, ο Καρυοθραύστης μας καλεί να ξαναγίνουμε παιδιά, να πιστέψουμε ξανά στη μαγεία.

Στον απολαυστικό ρόλο του Ποντικοβασιλιά ο Σπύρος Μπιμπίλας με τον δυναμισμό και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Η Μπέσσυ Μάλφα έρχεται να συγκινήσει ως μητέρα της Μαρί, η Κατερίνα Γερονικολού ενσαρκώνει την ηρωίδα του έργου και ο Ίαν Στρατής στο ρόλο του νονού. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος και ζωντανή ορχήστρα.

Τις ενορχηστρώσεις έχει αναλάβει ο συνθέτης και μαέστρος Αντώνης Καρατζίκης.

Η παράσταση αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη, την τρυφερότητα και την ελπίδα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι.

Πρωταγωνιστούν

Σπύρος Μπιμπίλας (Ποντικοβασιλιάς)

Μπέσσυ Μάλφα (Μητέρα)

Κατερίνα Γερονικολού (Μαρί Σταλμπάουμ)

Ίαν Στρατής (Νονός Ντοσελμάιερ)

Στο ρόλο του Καρυοθραύστη Γιώργος Μανιάδης.

Μαζί τους οι:

Μαρία Ανδρίτσου, Σταύρος Βόλκος, Ίριδα Γουργιώτου-Τούλα, Ελένη Δημακουλέα, Ιωάννης Μαμωλής, Κατερίνα Μαραγκάκη, Δημήτρης Σαμαράς, Εύα Σταμάτη, Ανδριάνα Στεργιούλη, Μάρα Τζίμα.

Ταυτότητα παράστασης

Θεατρική Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστάσης Δεληγιάννης

Ενορχήστρωση: Αντώνης Καρατζίκης

Μουσική Διδασκαλία: Εύα Σταμάτη

Ενδυματολόγος: Χαρά Τσουβαλά

Video design: Βικτώρια Βελλοπούλου

Πληροφορίες Παράστασης:

Πρεμιέρα: 6 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιαν 2026

Θέατρο Βέμπο, Καρόλου 18, Αθήνα

Πληροφορίες & ομαδικές κρατήσεις: 210 2601620 – 2109213310

Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/karyothraustis-to-miouzikal-ton-xristougennon-1/

Τηλεφωνικά στο 2109213310

Στα καταστήματα Public