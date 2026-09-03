Η διάσημη αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy, πέθανε χθες, Τετάρτη (2/9), σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον του Μισισίπι (νότιες ΗΠΑ), ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της.

«Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανακοίνωσε αυτός ο τελευταίος, ο Ρόμπερτ Τόρε, στα μέσα ενημέρωσης χαιρετίζοντας τη μνήμη μιας «θρυλικής καλλιτέχνιδας της τζαζ».

Η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή και ο Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια και παραγωγός, η Κασάντρα Γουίλσον ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο, φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική κοντράλτο χροιά της.

Η τραγουδίστρια είχε τιμηθεί δύο φορές με Βραβεία Grammy στην καριέρα της, η οποία διάρκεσε μια τριανταριά χρόνια, κατά τα οποία συνεργάσθηκε μεταξύ άλλων με τους Στιβ Κόλμαν και Γουίντον Μαρσάλις.

Το 1997 είχε λάβει το Grammy καλύτερης τζαζ φωνητικής ερμηνείας για το «New Moon Daughter». Δώδεκα χρόνια αργότερα, της απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ