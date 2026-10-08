Σκαρφαλωμένο σε έναν λόφο πάνω από τον παραδοσιακό οικισμό του Φαναρίου, το Βυζαντινό Κάστρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Δυτικής Θεσσαλίας. Η επιβλητική του παρουσία, σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση που κατείχε διαχρονικά, αποτυπώνει τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής και αναδεικνύει τη σημασία της ως πέρασμα και τόπο ελέγχου.

Σήμερα, το κάστρο δεν αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό δείγμα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του Θεσσαλικού χώρου, αλλά και έναν σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό πόλο. Η αποκατάσταση και η ανάδειξή του συνέβαλαν στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στην αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, προσδίδοντας νέα δυναμική σε ένα μνημείο που εξακολουθεί να δεσπόζει στο θεσσαλικό τοπίο.

Πρόκειται για το Κάστρο Φαναρίου, ένα μνημείο αναμφισβήτητα μεγάλης ιστορικής αξίας, η ιστορία του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του ίδιου του οικισμού και τις διαδοχικές ιστορικές περιόδους που διαμόρφωσαν την περιοχή.

Το Φανάρι και η ιστορία του κάστρου

Το Φανάρι, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το οποίο εκδόθηκε με τη χορηγία του τότε Δήμου Ιθώμης, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους παραδοσιακούς οικισμούς που διατηρούνται στη Δυτική Θεσσαλία. Σήμερα υπάγεται στον Δήμο Μουζακίου και βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρδίτσας και 16 χιλιόμετρα νότια των Τρικάλων, σε υψόμετρο περίπου 450 μέτρων.

Στα ανατολικά του οικισμού, πάνω σε έναν λόφο, δεσπόζει το Βυζαντινό Κάστρο, ένα από τα σημαντικότερα φρουριακά συγκροτήματα της Δυτικής Θεσσαλίας. Η θέση στην οποία οικοδομήθηκε ήταν ιδιαίτερα στρατηγική, καθώς επέτρεπε τον έλεγχο μεγάλου τμήματος της θεσσαλικής πεδιάδας και, κυρίως, της διόδου Τρικάλων – Άρτας. Παράλληλα, το κάστρο προστάτευε τη βυζαντινή πόλη του Φαναρίου.

Η πρώτη γνωστή αναφορά στο Φανάρι και το κάστρο του εντοπίζεται σε αυτοκρατορικό χρυσόβουλλο του 1289 μ.Χ., γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της περιοχής ήδη από τη βυζαντινή περίοδο.

Από το 1303 και μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από την οθωμανική κυριαρχία, το Κάστρο Φαναρίου χρησιμοποιήθηκε, λόγω της στρατηγικής του θέσης, ως ορμητήριο από τους εκάστοτε κατακτητές ή τοπικούς άρχοντες που έλεγχαν την περιοχή.

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το μνημείο υπέστη κατά καιρούς διάφορες επεμβάσεις. Μεταξύ άλλων, επιχρίστηκε και αρμολογήθηκε με ασβεστοπουζολανικά ή τσιμεντοκονιάματα, παρεμβάσεις που επηρέασαν σε ορισμένα σημεία την αυθεντική εικόνα των τοιχοποιιών.

Οι χρήσεις που αποδόθηκαν στο κάστρο κατά τους νεότερους χρόνους δεν είναι πλήρως γνωστές. Σύμφωνα, ωστόσο, με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, στο εσωτερικό του, μαζί με ορισμένα βοηθητικά κτίρια των οποίων η ακριβής θέση δεν έχει προσδιοριστεί, λειτουργούσαν εγκαταστάσεις αστυνομικού τμήματος.

Η μορφή και η οχύρωση του κάστρου

Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού και προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, κ. Κρυσταλλία Μαντζανά, το Κάστρο Φαναρίου αποτελεί ένα μικρό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό οχυρό, έκτασης περίπου 2,6 στρεμμάτων.

Το κάστρο έχει ακανόνιστο πολυγωνικό σχήμα, το οποίο ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Το τείχος του έχει πάχος περίπου δύο μέτρα και εξωτερικό ύψος που κυμαίνεται από 9 έως 13 μέτρα. Σώζεται σε μεγάλο βαθμό έως το ύψος των επάλξεων και ενισχύεται ανά διαστήματα από έξι προεξέχοντες πύργους, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στην όλη κατασκευή.

Η μορφή και η θέση του φρουρίου φανερώνουν τον έντονα αμυντικό χαρακτήρα του και τη σημασία που είχε για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Από το ύψωμά του, το κάστρο μπορούσε να εποπτεύει μεγάλο μέρος της θεσσαλικής πεδιάδας και τις σημαντικές οδικές διόδους της εποχής.

Η εικόνα του μνημείου, ωστόσο, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το πέρασμα των αιώνων. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες επεμβάσεις, προκάλεσαν σημαντικές φθορές και βλάβες στην ανωδομή του.

Η απόσπαση λίθων από τις τοιχοποιίες για την κατασκευή κατοικιών, αλλά και μεταγενέστερα αρμολογήματα σε διάφορα σημεία χωρίς εξειδικευμένη γνώση, επιβάρυναν την κατάσταση του μνημείου. Οι φθορές αυτές ήταν ιδιαίτερα εμφανείς έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε ξεκίνησαν σημαντικές εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης.

Οι εργασίες αποκατάστασης

Οι πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την ένταξη του έργου στα Β΄ και Γ΄ Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών στερεώθηκαν το κτίριο της πυριτιδαποθήκης και οι δύο δεξαμενές, ενώ παράλληλα στεγάστηκε η υπέργεια δεξαμενή. Αποκαταστάθηκαν επίσης οι λιθόστρωτοι διάδρομοι και οι κλίμακες ανόδου προς τις επάλξεις, ενώ ανακατασκευάστηκε το δυτικό τμήμα των επάλξεων και του περιδρόμου.

Οι εργασίες αποκατάστασης είχαν ως στόχο όχι μόνο τη διάσωση των επιμέρους κατασκευών, αλλά και τη συνολική ανάδειξη του φρουρίου ως επισκέψιμου μνημείου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η εγκατάσταση εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού. Κατά τις νυχτερινές ώρες, το φωτισμένο κάστρο γίνεται ορατό από μεγάλη απόσταση, ενισχύοντας την επιβλητική παρουσία του στο τοπίο της Δυτικής Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν από την 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με αυτεπιστασία, εργασίες που αφορούσαν την αποκατάσταση τμημάτων του τείχους και της πυριτιδαποθήκης, καθώς και τη συντήρηση και προστασία των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφικές εργασίες.

Οι πύλες και οι χώροι στο εσωτερικό

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κάστρου πραγματοποιείται μέσω μιας τοξωτής πύλης στη νότια πλευρά του, ενώ υπάρχει και μία μικρότερη πύλη στη βόρεια πλευρά, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από το εσωτερικό.

Στο δυτικό τμήμα σώζεται καμαροσκέπαστο, λιθόκτιστο, μονόχωρο κτίριο με μικρό προστώο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πυριτιδαποθήκη. Η καμάρα του, ωστόσο, έχει καταπέσει.

Στο κεντρικότερο σημείο του κάστρου βρίσκονται δύο δεξαμενές. Η μία είναι υπέργεια, μεγάλου μεγέθους και ορθογωνικού σχήματος, και προοριζόταν για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων. Για την αποθήκευση του νερού χρησιμοποιούνταν η δεύτερη, υπόγεια δεξαμενή, η οποία διαθέτει θολωτή κάλυψη.

Η ύπαρξη των δύο δεξαμενών αποδεικνύει τη μέριμνα για την εξασφάλιση νερού στο εσωτερικό του φρουρίου, ιδιαίτερα σε περιόδους πολιορκίας, όταν η δυνατότητα ανεφοδιασμού από εξωτερικές πηγές θα ήταν περιορισμένη.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα

Κατά τη διάρκεια ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή πλησίον των δεξαμενών ήρθε στο φως κτίριο με μικρό λουτρό. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν ευρήματα που συνδέονται με την ύπαρξη τζαμιού, καθώς και λείψανα μιναρέ σε κοντινή απόσταση.

Ο μιναρές, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μαρτυρίες, ανατινάχθηκε από κατοίκους του Φαναρίου το 1960.

Οι ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κοντά στη νότια πύλη έφεραν επίσης στο φως ένα μεγάλο δίχωρο, ορθογώνιο κτίριο, το οποίο πιθανότατα κάλυπτε ανάγκες της φρουράς. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν εσωτερικοί λιθόστρωτοι διάδρομοι προσπέλασης.

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την οργάνωση και τη λειτουργία του κάστρου, αλλά και για τις διαφορετικές ιστορικές φάσεις που πέρασε το μνημείο.

Από τη βυζαντινή στην οθωμανική περίοδο

Η αρχική φάση κατασκευής του κάστρου τοποθετείται στον 13ο αιώνα. Τα κτίσματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του φρουρίου χρονολογούνται κυρίως κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στον 18ο και τον 19ο αιώνα.

Η διαχρονική χρήση του χώρου αποτυπώνεται στα διαφορετικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που έχουν αποκαλυφθεί, επιβεβαιώνοντας ότι το κάστρο δεν αποτέλεσε απλώς ένα αμυντικό έργο, αλλά έναν ζωντανό χώρο που προσαρμοζόταν στις ανάγκες κάθε εποχής.

Από το βυζαντινό φρούριο έως τις μεταγενέστερες οθωμανικές εγκαταστάσεις, κάθε οικοδομική φάση προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην ιστορία του μνημείου και της περιοχής.

Ένα μνημείο που δεσπόζει στη Δυτική Θεσσαλία

Σήμερα, το Κάστρο Φαναρίου αποτελεί έναν πολύτιμο κρίκο στην ιστορική αλυσίδα της Θεσσαλίας. Η στρατηγική του θέση, η αρχιτεκτονική του, τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν αποκαλυφθεί στο εσωτερικό του, αλλά και οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι που αποτυπώνονται πάνω και γύρω από τα τείχη του, συνθέτουν ένα μνημείο ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας.

Η αποκατάσταση και η ανάδειξή του συνέβαλαν στη διατήρηση ενός σημαντικού δείγματος της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, αλλά και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Το κάστρο προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Δυτικής Θεσσαλίας, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον ίδιο τον οικισμό του Φαναρίου.

Αιώνες μετά την ανέγερσή του, το κάστρο εξακολουθεί να δεσπόζει πάνω από τον οικισμό, θυμίζοντας τη στρατηγική σημασία που είχε κάποτε η περιοχή. Από οχυρό και σημείο ελέγχου των περασμάτων μετατράπηκε, μέσα στον χρόνο, σε ένα σημαντικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και σε έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία, την αρχιτεκτονική και το ιδιαίτερο τοπίο της Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ