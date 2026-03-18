Η συναυλία «Μια Βεντάλια από Γυναίκες» με έργα της συνθέτριας Ζωής Τηγανούρια σε μεταγραφή για Συμφωνική Ορχήστρα και Μεικτή Χορωδία, παρουσιάστηκε στις 12 Μαρτίου 2026 με μεγάλη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, χαρίζοντας στο κοινό μία βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αισθητικής.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, που παραχώρησε τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης την οποία διηύθυνε ο μαέστρος Εμμανουήλ Λορέντζος, του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ο.Μ.Μ.Θ. και του Σωματείου Φίλων του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η συμμετοχή των τριών χορωδιών, της Χορωδίας του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, του γυναικείου φωνητικού συνόλου “ChorΩδές” και της Μεικτής Χορωδίας ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την καθοδήγηση της εξαιρετικής σοπράνο & χοράρχου Άλκηστις Τόγια.

Σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας ξεχώρισε η εντυπωσιακή μίξη Tango, Έθνικ, Κλασικών και Παραδοσιακών στοιχείων, που αναδεικνύεται μέσα από τις ποικιλόμορφες συνθέσεις της πολύπλευρης δημιουργού.

Η συναυλία άνοιξε εντυπωσιακά με το εναρκτήριο θέμα «The Holy Land» από την ταινία του Hollywood «Forbidden Tango» (a.k.a. Tango Shalom), σε μουσική της Ζωής Τηγανούρια, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης να αποδίδει το έργο με εξαιρετική αρτιότητα και τη σοπράνο Άλκηστις Τόγια να εντυπωσιάζει με την εκφραστική της ερμηνεία.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ορχηστρικές (instrumental) συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια από τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, με την ίδια ως σολίστ στο ακορντεόν. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και τραγούδια της, τα οποία ερμήνευσε εξαιρετικά η σοπράνο, όπως – μεταξύ άλλων – το «Κινητήριος δύναμη είναι τα Θηλυκά» και το «Δυο χείλη κατακόκκινα», σε στίχους Χάρη Ρώμα, από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο».

Στο δεύτερο μέρος, χορωδές και χορωδοί πήραν τη θέση τους στη σκηνή και παρουσίασαν θεατρικές και παραδοσιακές συνθέσεις της Ζωής Τηγανούρια ως ένα εντυπωσιακό ενιαίο πολυφωνικό σύνολο, δημιουργώντας ρίγη συγκίνησης στο παρευρισκόμενο κοινό. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το τραγούδι «Κόρη γλυκιά», σε στίχους Κώστα Ρωμανίδη, το οποίο απέδωσαν με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ξεχώρισε επίσης το έργο «Καίγεται η Σμύρνη», όπου η Σμύρνη προσωποποιείται σε μια γυναίκα που βίωσε τη Μικρασιατική Καταστροφή μέσα από τους στίχους Γιώργου Κοζαδίνου.

Θερμό χειροκρότημα από το κοινό απέσπασε και το έργο «Σαμοθράκης Βήμα», σε στίχους του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης κ.κ. Ανθίμου, το οποίο η Ζωή αφιέρωσε με βαθιά ευγνωμοσύνη στον βιολιστή πατέρα της Δημήτρη Τηγανούρια, που – όπως είπε – της μετέδωσε το «μικρόβιο» της μουσικής και βρισκόταν στο κοινό μαζί με τον αδελφό της, καθώς και στους πατριώτες της από τη Σαμοθράκη που παρευρέθηκαν στη συναυλία.

Στο έργο «Σαμοθράκης Βήμα», σε παραδοσιακό επτάσημο ρυθμό, αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση το χαρακτηριστικό μουσικό πάντρεμα που υπηρετεί η δημιουργός εδώ και χρόνια, ενώνοντας την Παραδοσιακή μουσική και τα Παραδοσιακά όργανα με τον Συμφωνικό ήχο της ορχήστρας, ενώ η χορωδία απέδωσε επιβλητικά τους στίχους του Μητροπολίτη κ.κ. Ανθίμου.

Συγκίνηση προκάλεσε επίσης η παρουσίαση του νέου τραγουδιού «Η Ωραία Ελένη» σε στίχους Λούλας Παπαγιαννοπούλου, το οποίο ερμήνευσε εμβληματικά η χορωδία. Το έργο γράφτηκε από τη συνθέτη για την πρόσφατη θεατρική παράσταση «Η Ωραία Ελένη στη Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων» του δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα.

Η συναυλία κορυφώθηκε με ένα μεγαλειώδες φινάλε με το τραγούδι «Ζήτω» σε στίχους Ηλία Κατσούλη, μία από τις πρώτες συνθέσεις της δημιουργού από το 1999, με το οποίο οι χορωδίες καθήλωσαν το κοινό, δημιουργώντας στιγμές έντονης συγκίνησης και αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε ο δημοσιογράφος & διευθυντής ειδήσεων κος Χάρης Αρβανιτίδης, ενώ χορηγός επικοινωνίας της συναυλίας ήταν η ΕΡΤ3.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχία της συναυλίας είχε η εξαιρετική ποιότητα του ήχου, όπως επίσης και οι φαντασμαγορικοί φωτισμοί την επιμέλεια των οποίων είχε ο σκηνοθέτης Μάνος Αντωνίου.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια ανακηρύχθηκε Διευθύντρια Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισμού International Action Art από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κο Ιωάννη Μαρωνίτη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Πειραιώς & Νήσων.

Την απονομή πραγματοποίησε ο ιδιωτικός ερευνητής & οικονομολόγος κος Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος προσκάλεσε και τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας & Θράκης κο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα να συμμετάσχει στη βράβευση.

Συντελεστές:

Ζωή Τηγανούρια: Συνθέσεις – Σολίστ ακορντεόν – Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Άλκηστις Τόγια: Σοπράνο – Διδασκαλία Χορωδιών

Χορωδία Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης

Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο ChorΩδές

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση ορχήστρας: Εμμανουήλ Λορέντζος

Με την ευγενική συμμετοχή της Χορωδίας Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ.

Βασίλης Κατσούλης – Παραδοσιακό βιολί

Γιώργος Πολίτης – Ηλεκτρικό μπάσο

Στέλιος Γενεράλης – Τύμπανα / Κρουστά

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας

Ενορχηστρώσεις: Ζωή Τηγανούρια, Αλέξανδρος Τράμπας, Χάρης Πεγιάζης, Στέλιος Γενεράλης

Σκηνοθεσία-Σχεδιασμός φωτισμών: Μάνος Αντωνίου

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού

Τη συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας & Θράκης κος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού/Τουριστικής Ανάπτυξης & Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης κος Βασίλης Γάκης, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Θεσσαλονίκης κα Κυριακή Γιαννακίδου, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος/Αστικού Πρασίνου & Πανίδας Δήμου Θεσσαλονίκης κος Βασίλης Διαμαντάκης, ο Αντιστράτηγος & Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης κος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κος Αθανάσιος Βίτσας, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 κος Άρης Παναγιωτίδης, η χρυσή Ολυμπιονίκης κα Βούλα Πατουλίδου, ο ιδιωτικός ερευνητής & οικονομολόγος κος Γεώργιος Τσούκαλης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κος Ηλίας Βασιλάκης, η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου κα Μίνα Φιλιοπούλου, η Προϊσταμένη του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου κα Έλλη Βουζογλάνη, η Πρόεδρος του Σωματείου Φίλων του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου κα Ξανθή Βαφοπούλου, η Διευθύντρια Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων & Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης κα Βασιλική Βλαχιώτη, ο κος Μανώλης Στεργίου ως εκπρόσωπος του Βουλευτή Έβρου & Επίτιμου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κου Αναστάσιου Δημοσχάκη. Παρευρέθηκαν επίσης η ηθοποιός & ερμηνεύτρια Γεωργία Ζώη, ο χειρουργός-ογκολόγος κος Απόστολος Τέντες μαζί με τη σύζυγό του κα Όλγα Ρενταρή, ο Σύλλογος Σαμοθρακιτών Θεσσαλονίκης «Η Νίκη», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πανοράματος, οι Απανταχού Φίλοι Σαμοθράκης «Αξίερος», ο ιδιοκτήτης του Mazi Travel κος Θοδωρής Μακρής, η ιδιοκτήτρια του Signature Travel κα Μαρία Αλιφραγκή, καθώς και πλήθος κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα Μ1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και καταχειροκρότησε θερμά τους συντελεστές της βραδιάς.