Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, στο Θέατρο Radar, η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων»

του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, σε σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη.

Η Γεωργία Ζώη, η Ζωή Τηγανούρια και ο Στέλιος Γενεράλης, καταχειροκροτήθηκαν από τους επώνυμους καλεσμένους που στην κυριολεξία κατέκλυσαν το θέατρο, απόλαυσαν την παράσταση και συνεχάρησαν τους συντελεστές κατά τη διάρκεια του light cocktail που ακολούθησε στο φουαγιέ του θεάτρου.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν: Κάρμεν Ρουγγέρη με την κόρη της Χριστίνα Κουλουμπή, Μαίρη Βιδάλη, Dr. Κωνσταντίνος Μπούρας, Κατερίνα Μαντέλη, Αναστασία Παπαστάθη, Λυδία Αγγελοπούλου και πολλοί άλλοι.

Στον ρόλο της Ελένης εμφανίζεται η Γεωργία Ζώη, βραβευμένη, πρόσφατα με ένα ακόμη βραβείο, εκείνο της Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο έργο Amber Alert (17ο Διεθνές Φεστιβάλ Μονοδράματος «ΜΟΝΟΑΚΤ», Πρίστινα, 13/06/2025). Μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και πολιτική προσέγγιση, η ερμηνεία της αγγίζει τον πυρήνα της γυναικείας εμπειρίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η συνθέτις Ζωή Τηγανούρια υπογράφει την πρωτότυπη μουσική της παράστασης και πλαισιωμένη επί σκηνής από τον Στέλιο Γενεράλη στα κρουστά, μας καθηλώνει με την γνωστή εκτελεστική της δεινότητα ως βιρτουόζος του ακορντεόν αλλά και με τις συνθέσεις της που έχουν ρόλο αφηγηματικό παράλληλα με τον λόγο. Άλλοτε, μέσα από τις συνθέσεις της, κάνει το ακορντεόν να ακούγεται σαν ηπειρώτικο κλαρίνο, άλλοτε σαν ποντιακή λύρα και άλλοτε σαν αέρας. Μαζί, ζωντανεύουν μουσικά τα έντονα και αντιφατικά συναισθήματα της πολυσύνθετης γυναικείας υπόστασης.

Η Ωραία Ελένη, το αιώνιο σύμβολο ομορφιάς και κατάρας, σε προχωρημένη ηλικία πια, παίρνει για πρώτη φορά η ίδια τον λόγο. Δεν μιλούν οι ποιητές, οι άντρες, οι στρατηγοί∙ μιλά η ίδια.

Από τα τείχη της Τροίας μέχρι τους σημερινούς πολέμους, η φωνή της γίνεται κραυγή ενάντια στη βία, τον πόλεμο, την κακοποίηση των γυναικών. Θρηνεί για τα παιδιά που χάθηκαν, καταγγέλλει τους άρχοντες που πλουτίζουν με αίμα, διεκδικεί το δικαίωμα των γυναικών να μιλούν, να αντιστέκονται, να ζουν.

Η παράσταση εναλλάσσει συγκίνηση, θυμό, χιούμορ, τρυφερότητα και πάθος, κρατώντας τον θεατή σε διαρκή συναισθηματική εγρήγορση.

Ο μονόλογος συνδυάζει λόγο, μουσική και τραγούδια που ερμηνεύει η Γεωργία Ζώη.

Η «Ωραία Ελένη στην κοιλάδα των νεκρών ερώτων», στην κοιλάδα του Ευρώτα όπου μοσχοβολούνε πορτοκάλια, τραγουδάει τον πόνο, την απώλεια, τον έρωτα, την ομορφιά, την Ειρήνη..

Μέσα από 4 νέα τραγούδια της Ζωής Τηγανούρια που τα έχει συνθέσει ειδικά για την παράσταση «Έρως» της Σαπφούς σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα, «Η ωραία Ελένη» σε στίχους Λούλας Παπαγιαννοπούλου, «Γυναίκα Ειρήνη» σε στίχους Σοφίας Λιγνού και «Σκοτεινή λαχτάρα» σε στίχους Ζωής Τηγανούρια,

καθώς και 4 παραδοσιακά μοιρολόγια, τραγούδια της ξενιτιάς και του έρωτα («Ξένος εδώ, ξένος εκεί», «Την πατρίδα μ’ έχασα», «Δεν αφήνει τη χαρά η λύπη», «Νεραντζούλα»),

και τέλος το μοιρολόι «Σήκω μάνα» σε ποίηση Γιάννη Φαλκώνη, το τελευταίο τραγούδι που μελοποίησε ο πρόσφατα εκλιπών Πετρολούκας Χαλκιάς με τη φωνή της Γεωργίας Ζώη.

Στο τέλος, η Ελένη δεν είναι πια το εξιλαστήριο θύμα μιας τραγωδίας… γίνεται σύμβολο Ειρήνης, Αγάπης και Ελευθερίας.

Ένα έργο που μας αφορά όλους.

Ένας μονόλογος που διδάσκει, συγκινεί, προβληματίζει.

Μια φωνή που δεν σωπαίνει πια.

Περιγραφή του έργου

«Η Ωραία Ελένη» Είναι κακοποιημένη, όπως κάθε ανυπεράσπιστη ύπαρξη που άγεται και φέρεται στις μυλόπετρες της Ιστορίας, ενόσω η μακρόθυμος Νέμεσις επιφυλάσσεται να αποκαταστήσει την ηθική, συμπαντική, κοσμική τάξη.

Την αδικήσανε από μικρή.

Σύμβολο αδικημένης ομορφιάς, σύμβολο της χαμένης ουράνιας αρμονίας.

Το Χάος που εμφιλοχωρεί ανάμεσα στους στοχασμούς μας γεφυρώνεται από αυτή την συμβολική μορφή που εξακολουθεί να υπάρχει, να εξελίσσεται παρ’ όλα αυτά, να βιώνει την καθημερινή χαρμολύπη, να συμβιβάζεται με τον Χρόνο, να αποδέχεται τον εαυτό της, να καλοδέχεται τα γηρατειά ως ευλογία που την απαλλάσσει από το μαρτύριο τού Έρωτα. Η ομορφιά είναι κατάρα όταν δεν συνοδεύεται από την ελεύθερη βούληση, τη δυνατότητα επιλογής, τη γαλήνη…

Ελένη: Αστόχησα να είμαι καλή μητέρα και σύζυγος. Κι ο μεγάλος έρωτάς μου καταστροφή. Κορμιά νεκρά σωριάζονταν στα τείχη της Τροίας. Εμούχλιαζαν. Χολέρα και πανούκλα. Λοιμός, λιμός, καταποντισμός. Η θάλασσα φούσκωνε. Απειλούσε να μας καταπιεί. Καταπιεσμένη οργή σιγοβράζει στα σπλάχνα μου.

Ναι, πήγα πολλές φορές να αποδράσω. Της Τροίας τα τείχη με ετρόμαξαν.

Δεν πηδάει κανείς εύκολα στο κενό. Ο έρωτας είναι φυλακή

Αλλά όχι η χειρότερη απ’ όλες.

…Βίωσα το Θάνατο

Στο θλιμμένο βλέμμα μιας κακοποιημένης ύπαρξης.

Έσκισα τις σάρκες μου, διαμοίρασα και τα τελευταία ιμάτια

Για να ντύσω τους αδικημένους…

Στερνή θυσία.

Υπέρ αδυνάμου ο Λόγος, πάντα.

Για κάθε πλάσμα που αδικείται

Η Θέμις μακροθυμεί μεν

Η Νέμεσις όμως εξανίσταται.

Δίκη και Δικαιοσύνη δεν είναι πάντοτε συνώνυμες.

Δεν αντέχω την αδικία.

Δεν την ανέχομαι…

… Τώρα δεν μετανιώνω πια για τίποτα.

Εκχύλισμα πικρό των ημερών το άνθος

Σας εύχομαι καλήν αυγινήν…

Σε έναν άλλον κόσμο

Δικαιότερο,

Κάτω από έναν ήλιο που δεν δύει, μόνον ανατέλλει ατέλειωτα.

Κι αφού δεν γίνεται να πεθάνω,

Κι αφού δεν μετέχω ετούτης τής ευλογίας Τού Θανάτου,

Την πλάτη Σάς γυρίζω. Ταπεινά…

Αυτή είναι Η Ελένη του Δρα Κωνσταντίνου Μπούρα. Η Ελένη που τα έχει βρει με τον εαυτό της, κοιμάται ήσυχη τα βράδια, συγχώρησε τους διώκτες της, συμπάσχει με όλα τα έμβια όντα. Είναι η Ελένη της Ειρήνης.

Στη συνέχεια ακολουθεί διαδραστική συζήτηση του συγγραφέα του έργου Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα με το κοινό, διάρκειας 10΄ με 15΄ και η παράσταση θα κλείσει με μουσική και τραγούδι από τους επί σκηνής καλλιτέχνες και με την συμμετοχή του κοινού.

Οι παραστάσεις θα συνεχίσουν και σε περιοδεία στο εξωτερικό όπως: Μιλάνο, Βουκουρέστι, Κόσσοβο, Τίρανα, καθώς και άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού

..…κι αν ξαναγεννηθώ να μην με πουν ωραία Ελένη, αιτία πολέμου,

να μην με ξαναπούν Ελένη της Τροίας,

να με πουν Ελένη της Ειρήνης.

Σημείωμα Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα:

«Η Ωραία Ελένη είναι για μένα ένας μύθος από τα νηπιακά μου χρόνια. Ελένη ερωτεύτηκα, Ελένη παντρεύτηκα… Είναι το γυναικείο Κάλλος. Η Μάννα Γαία, η Ουρανία Αφροδίτη… Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες δεν θα υπήρχε Πολιτισμός. Εάν δεν υπήρχαν οι θηλυκές ενέργειες δεν θα υπήρχε Ειρήνη. Τα πολεμόχαρα αρσενικά στις γυναίκες αποδίδουν την απληστία, την ανεπάρκειά τους. Όλα τα Καλά κι Αγαθά είναι γένους θηλυκού: ομόνοια, ευδοκία, διπλωματία, ισότητα, ισονομία, δικαιοσύνη, ελευθερία, ζωή, ευγνωμοσύνη… Ζήτω οι θηλυκότητες!!!»

Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας ευγνώμων για το δώρο της ζωής.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

«Η νέα εκδοχή του σύγχρονου σώματος ενός μυθικού φαντάσματος, που μας παραδίδει για εργασία και όνειρο ο Κωνσταντίνος Μπούρας, μας δίνει πλούσιο υλικό για σκέψη, θεατρική και μουσική έρευνα και δημιουργική αναμέτρηση με ένα πλάσμα, που έβαλε τρεις θεές να την κηρύξουν τρόπαιο, της φόρτωσαν την ευθύνη για ένα δεκάχρονο αιματηρό πόλεμο, για να συμπεράνει στο τέλος ο Ποιητής, ότι όλος αυτός ο όλεθρος έγινε “για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη”.

Βλέπουμε το φάντασμα να περιπλανιέται στους αιώνες, μέσα σε τοπία καταστροφής και πολέμων χωρίς νικητές, να αναζητά την Ειρήνη, που κάποτε αγαπήσαμε κι αυτή μας χάρισε τον ανοιχτό ορίζοντα, που μας υπόσχεται ταξίδια σε ένα μέλλον που θα χτίσουν αγέννητοι ακόμη θαλασσοπόροι.

Και περιπλανιέται η Ωραία Ελένη μας, στα ίδια μονοπάτια, λέγοντας και ξαναλέγοντας τα ίδια λόγια, στους νέους ζωντανούς, μέχρι να καταλάβουν ότι η Ομορφιά και ο Έρωτας μπορεί να είναι οι μόνοι πραγματικοί νικητές, σε μια Ευτυχία που θα διαρκέσει για μια ζωή κι όχι σαν μια αστραπή στο σκοτάδι»

Κωστής Καπελώνης

Συντελεστές:

Κείμενο-δραματουργία: Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία-διδασκαλία – σχεδιασμός φωτισμών: Κωστής Καπελώνης

Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση: Ζωή Τηγανούρια

Σκηνικά – κοστούμια: Σοφία Παγώνη

Κατασκευή κοστουμιών: Μαριέττα & Μεζουρίτσα

Επιμέλεια κίνησης: Ζέφη Μπαρτζώκα

Φωτογραφίες: Θέμης Πανταζόπουλος – Capture Lab

Φωτογραφίες – Video: Ιωάννης Αρμυριώτης

Προσωπικές φωτογραφίες Γεωργίας Ζώη: Νίκος Ζαχαρόπουλος – Grand Magazine

Video trailer: Ευάγγελος Κάλλοου

Κατασκευή σκηνικών: Σάββας Σουρμελίδης

Artwork / Poster design: Σάββας Χριστομόγλου

Makeup Artist: Αργυρώ Βενέτη

Γραμματεία παραγωγής: Μάρα Μπήτρου

Φωτογραφίες Επίσημης Πρεμιέρας: Βαγγέλης Κάλλοου

Makeup Artist για Γεωργία Ζώη στην επίσημη πρεμιέρα: Ρία Κανακάρη

Ερμηνεία: Γεωργία Ζώη

Ακορντεόν επί σκηνής: Ζωή Τηγανούρια

Κρουστά επί σκηνής: Στέλιος Γενεράλης

