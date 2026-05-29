Σε μια εποχή που κατακλύζεται από θόρυβο, δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι δημιουργοί και ερμηνευτές επιλέγουν να μιλήσουν ψιθυριστά στην ψυχή μας. Η Κατερίνα Μπιλιούρη και ο Βασίλης Τσιάκας, ενώνοντας τη δημιουργική τους ορμή, έστησαν στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός την παράσταση «LuLe», μια σπουδή πάνω στην τέχνη του θεατρικού κλόουν και τη σωματική έκφραση. Η πορεία τους πλησιάζει στο τέλος της, με μια τελευταία, αποχαιρετιστήρια παράσταση την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026. Με αφορμή αυτό το φινάλε, οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη δύναμη της σιωπής, την ελευθερία και την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση.

Η δύναμη της σιωπής και η ανατροπή του κλόουν

Η επιλογή μιας παράστασης χωρίς λόγο φαντάζει απαιτητική, όμως η Κατερίνα Μπιλιούρη ανατρέπει αυτή την εντύπωση. Όπως εξηγεί, το θέατρο δεν βασιζόταν ποτέ αποκλειστικά στις λέξεις. Η τεχνική του κλόουν, ο ρυθμός και το βλέμμα είναι διαχρονικά εργαλεία, όπως απέδειξε ιστορικά και ο βουβός κινηματογράφος. Η ηθοποιός επισημαίνει με νόημα:

«Πολλές φορές τα πιο ουσιαστικά πράγματα εκφράζονται μέσα από μια παύση, μια κίνηση ή ένα βλέμμα. Αυτές οι στιγμές έχουν τη δύναμη να δημιουργούν μια άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τον θεατή.»

Η απουσία έναρθρου λόγου, σύμφωνα με την ίδια, δεν περιορίζει, αλλά αντίθετα ενεργοποιεί τη φαντασία του κοινού, επιτρέποντας στο συναίσθημα και το χιούμορ να αναδυθούν μέσα από την ατμόσφαιρα της σκηνής.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Τσιάκας ξεκαθαρίζει τη φύση του θεατρικού κλόουν, απομακρύνοντάς τον από το στερεότυπο της απλής γκάφας ή των ζογκλερικών. Πρόκειται για μια τεχνική με αυστηρούς κανόνες αλλά και τεράστια ελευθερία. Στόχος τους ήταν να χρησιμοποιήσουν την κωμικότητα ως αφετηρία για να αγγίξουν βαθύτερα, υπαρξιακά ζητήματα. Όπως τονίζει, ο κλόουν γίνεται το όχημα για να εκφραστεί η ανθρώπινη αμηχανία και η αποτυχία, στοιχεία που μας φέρνουν πιο κοντά στην αλήθεια μας.

Ρωγμές ανθρωπιάς και η δυσκολία της συνύπαρξης

Η σκηνική συνύπαρξη των δύο ηρώων περνά από την απόσταση και την ένταση στην οικειότητα. Ο Βασίλης Τσιάκας αναφέρει πως επιδίωξή τους ήταν μια προσέγγιση όπου ο θεατής αναγνωρίζει τον εαυτό του. Στις στιγμές που ο κλόουν «σπάει», η σιωπή γίνεται ξαφνικά εκκωφαντική, αποκαλύπτοντας κάτι γυμνό και ευάλωτο. Αυτή η μετάβαση, αυτή η «ρωγμή» στη σχέση τους, είναι και το πιο απαιτητικό κομμάτι, καθώς χρειάζεται ακρίβεια και φροντίδα για να αποδοθεί πειστικά.

Αυτή η πορεία προς τον άλλον κρύβει μια βαθιά συγκίνηση. Η Κατερίνα Μπιλιούρη εξομολογείται πως αυτό που τους δονεί περισσότερο είναι η επαφή με την παιδικότητα και την αθωότητα. Μας συγκινεί, λέει, η ανθρώπινη ικανότητα να συνεχίζεις να γελάς, να παίζεις και να ονειρεύεσαι ακόμα κι όταν κάτι μέσα σου έχει ραγίσει, χαρακτηρίζοντας αυτή την τάση ως μια τρυφερή αντίσταση απέναντι στη σκληρότητα της πραγματικότητας.

Η Τέχνη απέναντι στον Κόσμο και το Μέλλον

Η κουβέντα μοιραία στρέφεται και στο κατά πόσο ένας καλλιτέχνης νιώθει ελεύθερος σήμερα. Η Κατερίνα Μπιλιούρη τοποθετείται με θάρρος, δηλώνοντας πως η ελευθερία είναι αντιφατική έννοια όταν γύρω μας συντελούνται βίαια γεγονότα και γενοκτονίες, όπως η βία απέναντι στον στολίσκο Freedom Flotilla. Για την ίδια, η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, και όσο υπάρχει φόβος και αδικία, η πραγματική ελευθερία παραμένει ζητούμενο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία τους υπήρξε απόλυτα οργανική. Ο Βασίλης Τσιάκας σημειώνει πως το γεγονός ότι συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία δεν δημιούργησε προσκόμματα, καθώς η κοινή τους αισθητική και ένας προϋπάρχων κώδικας επικοινωνίας τους επέτρεψαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Φεύγοντας από την παράσταση, η Κατερίνα Μπιλιούρη εύχεται το κοινό να κρατά μέσα του ένα αίσθημα χαράς και «συνενοχής», μιας και οι θεατές γίνονται ενεργό μέρος της εμπειρίας. Όσο για το μέλλον; Ο Βασίλης Τσιάκας ονειρεύεται ουσιαστικές συνεργασίες, αληθινή σύνδεση και, με μια δόση χιούμορ, τη στοιχειώδη οικονομική ανταπόκριση που επιτρέπει σε έναν καλλιτέχνη να συνεχίζει.

Το σίγουρο είναι πως το κοινό ταξίδι των δύο ταλαντούχων δημιουργών συνεχίζεται. Όπως αποκαλύπτει η Κατερίνα, την επόμενη σεζόν θα βρεθούν ξανά μαζί στο έργο «Χέρμπεργκι» της Ευτυχίας Κωνσταντέλου, σε δική της σκηνοθεσία και με τον Βασίλη στο πλευρό της, επισφραγίζοντας μια μακρόχρονη φιλία και μια απόλυτα δημιουργική πορεία.

Η «LuLe» βασίζεται στη σιωπή. Πόσο πιο απαιτητικό είναι να «μιλάτε» μόνο με το σώμα και το βλέμμα;

Κατερίνα Μπιλιούρη: Όχι τόσο απαιτητικό όσο περιμέναμε. Έτσι και αλλιώς το θέατρο δεν βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο. Η τεχνική του θεατρικού κλόουν αποτελεί μια διαχρονική μορφή θεατρικής έκφρασης, που βασίζεται στο σώμα, τη σιωπή, τον ρυθμό και το βλέμμα. Αντίστοιχα, αν αναλογιστούμε τον βουβό κινηματογράφο, γίνεται σαφές πως η απουσία λόγου δεν εμπόδισε ποτέ το κοινό να κατανοήσει βαθιά μια ιστορία ή να συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Όπως και στην ίδια τη ζωή, πολλές φορές τα πιο ουσιαστικά πράγματα εκφράζονται μέσα από μια παύση, μια κίνηση ή ένα βλέμμα. Αυτές οι στιγμές έχουν τη δύναμη να δημιουργούν μια άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τον θεατή. Έτσι, η διαδικασία μάς οδήγησε σε διαφορετικά αλλά εξίσου δυνατά μονοπάτια έκφρασης, αναδεικνύοντας μια θεατρική γλώσσα που στηρίζεται όχι μόνο στις λέξεις, αλλά κυρίως στην αίσθηση, την παρουσία και τη συναισθηματική σύνδεση.

Τι μπορεί να πει η σιωπή που δεν μπορεί να πει ο λόγος;

Κατερίνα Μπιλιούρη: Η σιωπή στη σκηνή δεν αποτελεί απουσία λόγου, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Στην τεχνική του θεατρικού κλόουν, η κίνηση, ο ρυθμός, η μουσική και η εκφραστικότητα του σώματος λειτουργούν ως βασικά αφηγηματικά μέσα, μέσα από τα οποία αναδεικνύονται το συναίσθημα, το χιούμορ και η ανθρώπινη επαφή. Όπως και στην καθημερινή ζωή, έτσι και στο θέατρο, η σιωπή μπορεί να λειτουργήσει ως μήνυμα. Ένα βλέμμα, μια παύση ή μια κίνηση συχνά εκφράζουν συναισθήματα και καταστάσεις που δεν χρειάζονται απαραίτητα λέξεις για να γίνουν κατανοητά. Η απουσία έναρθρου λόγου δίνει χώρο στη φαντασία και στη συμμετοχή του θεατή, επιτρέποντας στην ιστορία να επικοινωνηθεί μέσα από την ατμόσφαιρα, τη σωματικότητα και τη σχέση που δημιουργείται επί σκηνής. Έτσι, το γέλιο και η συγκίνηση συνυπάρχουν μέσα από μια θεατρική γλώσσα που βασίζεται κυρίως στην εικόνα, τον ρυθμό και την ανθρώπινη έκφραση.

Πώς δουλέψατε την τεχνική του κλόουν ώστε να αποφύγετε το καθαρά κωμικό και να αγγίξετε και το υπαρξιακό;

Βασίλης Τσιάκας: Ο κλόουν είναι συχνά συνδεδεμένος στο μυαλό μας με τη γκάφα, την κωμωδία και τα ζογκλερικά. Στην πραγματικότητα όμως, μέσα στη θεατρική εκπαίδευση πρόκειται για μια τεχνική με πολύ συγκεκριμένους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα και με μεγάλη ελευθερία, που σου επιτρέπει να κινηθείς σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να μην απορρίψουμε την κωμικότητα, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία. Να την αφήσουμε να υπάρχει, χωρίς όμως να αποτελεί αυτοσκοπό. Πάνω σε αυτή τη βάση επιχειρήσαμε να αναδείξουμε κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα που μας απασχολούν. Έτσι, ο κλόουν για εμάς δεν λειτουργεί μόνο ως πηγή γέλιου, αλλά και ως ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας, συχνά μέσα από την ίδια του την αμηχανία ή την αποτυχία του.

Υπάρχει κάποια στιγμή στην παράσταση που ο κλόουν «σπάει» και αποκαλύπτει κάτι πιο ανθρώπινο;

Βασίλης Τσιάκας: Είχαμε από την αρχή στο μυαλό μας μια πιο «ανθρώπινη» προσέγγιση σε ολόκληρη την παράσταση. Δημιουργήσαμε χαρακτήρες και καταστάσεις στις οποίες ο θεατής μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τον εαυτό του ή, αν όχι άμεσα τον εαυτό του, κάποια οικεία μοτίβα συμπεριφοράς. Επίσης, η σχέση των δύο χαρακτήρων περνάει από πολλές διαφορετικές φάσεις, όπως συμβαίνει και στις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις, μαζί με ένταση, τρυφερότητα, αγάπη, σύγκρουση, επικοινωνία αλλά και απόσταση. Πιο συγκεκριμένα τώρα, υπάρχουν στιγμές όπου ο κλόουν «σπάει» μέσα στην παράσταση. Εκεί, η σιωπή (που σε άλλα σημεία λειτουργεί σχεδόν ως δεδομένο) γίνεται ξαφνικά εκκωφαντική. Είναι στιγμές όπου πίσω από τη φόρμα αποκαλύπτεται κάτι πιο γυμνό και ευάλωτο, πιο άμεσα ανθρώπινο.

Πόσο ελεύθεροι νιώθετε οι ίδιοι, ως καλλιτέχνες αλλά και ως άνθρωποι, στις επιλογές σας;

Κατερίνα Μπιλιούρη: Ως άνθρωποι και ως καλλιτέχνες, δεν νιώθουμε πραγματικά ελεύθεροι μέσα σε μια εποχή όπου συντελείται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Όταν άνθρωποι δολοφονούνται, λιμοκτονούν και εκτοπίζονται, όταν ακόμα και αποστολές αλληλεγγύης όπως ο στολίσκος Freedom Flotilla δέχονται βία, απαγωγές και βασανισμούς από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα, η έννοια της ελευθερίας γίνεται βαθιά αντιφατική. Το γεωπολιτικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που ζούμε, δημιουργούμε και εκφραζόμαστε. Υπάρχει φόβος, λογοκρισία, χειραγώγηση και πίεση, όχι μόνο θεσμικά αλλά και κοινωνικά. Η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι βίαιη. Οπότε όχι, δεν αισθανόμαστε ελεύθεροι. Γιατί η πραγματική ελευθερία προϋποθέτει δικαιοσύνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλα τα όντα.

Οι ήρωες ξεκινούν ως ξένοι και καταλήγουν σε μια μορφή οικειότητας. Ποια στιγμή αυτής της μετάβασης είναι πιο δύσκολη να αποδοθεί επί σκηνής;

Bασίλης Τσιάκας: Η στιγμή που κάτι συμβαίνει και αλλάζει η μεταξύ τους σχέση, δηλαδή αυτή η «ρωγμή» της παράστασης, είναι σίγουρα η πιο δύσκολη και γι’ αυτό της έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Η σχέση των δύο ηρώων περνάει από διαφορετικά στάδια, όμως η μετάβαση από την απόσταση και την ένταση προς τη διαφάνεια και την επικοινωνία είναι η πιο απαιτητική. Χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια και «φροντίδα» για να αποδοθεί πειστικά, ώστε να γίνει αντιληπτή από τον θεατή χωρίς να φαίνεται απότομη ή επιβεβλημένη.

Τι σας συγκινεί περισσότερο σε αυτή τη συνύπαρξη;

Κατερίνα Μπιλιούρη: Αυτό που μας συγκινεί περισσότερο σε αυτή τη συνύπαρξη είναι η επαφή με την παιδικότητα μας! Η αθωότητα και η ανεμελιά που, παρότι έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρότητα της πραγματικότητας, δεν εξαφανίζονται. Αντίθετα, συνεχίζουν να επιμένουν. Μας συγκινεί αυτή η ανθρώπινη ικανότητα να συνεχίζεις να γελάς, να παίζεις, να συνδέεσαι και να ονειρεύεσαι ακόμη και όταν κάτι μέσα σου έχει ήδη ραγίσει. Υπάρχει κάτι βαθιά αληθινό και εύθραυστο σε αυτό. Ίσως τελικά αυτή η αντίσταση της τρυφερότητας και της ζωής απέναντι στη βία και τη διάψευση να είναι και το πιο ανθρώπινο στοιχείο της συνύπαρξης.

Δεδομένου ότι συνυπογράφετε και τη σκηνοθεσία, πώς ισορροπήσατε τον ρόλο του δημιουργού με εκείνον του ερμηνευτή;

Βασίλης Τσιάκας: Με την Κατερίνα είχαμε σκεφτεί αρκετό καιρό τώρα, αυτό το όραμα για μια παράσταση θεατρικού κλόουν. Μέσα από αυτοσχεδιασμούς, κοινή αισθητική και κοινά ερωτήματα που μας απασχολούν, η διαδικασία της δημιουργίας δεν έφερε ποτέ έντονα μπροστά το δίπολο δημιουργός, ερμηνευτής ως δυσκολία. Υπήρχε εξαρχής ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας, που μας επέτρεψε να κινούμαστε πολύ οργανικά στις καλλιτεχνικές αποφάσεις. Έτσι, οι ρόλοι δεν λειτούργησαν ως ξεχωριστές ταυτότητες, αλλά ως μια συνεχής εναλλαγή και συνεργασία μέσα στην ίδια διαδικασία.

Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από τον Μικρό Κεραμεικό;

Κατερίνα Μπιλιούρη: Στόχος μου είναι το κοινό να φεύγει από το θέατρο με ένα αίσθημα χαράς και τη βαθιά εμπειρία που αφήνει μια ουσιαστικά συνδημιουργική διαδικασία. Στην παράστασή μας, οι θεατές δεν λειτουργούν απλώς ως παρατηρητές. Σε ορισμένες σκηνές αποτελούν ενεργό και ουσιαστικό μέρος της ίδιας της σκηνικής εμπειρίας. Θα ήθελα να δημιουργηθεί μια αίσθηση συμμετοχής και «συνενοχής» ανάμεσα στους ανθρώπους που μοιράζονται εκείνη τη μία ώρα μέσα στη θεατρική αίθουσα, μια κοινή εμπειρία ζωντανή, άμεση και βαθιά ανθρώπινη.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Βασίλης Τσιάκας: Η απάντηση είναι ίσως κλισέ αλλά δεν παύει να είναι και αληθινή. Ονειρεύομαι όμορφες και ουσιαστικές συνεργασίες, χώρο για καλλιτεχνική έκφραση και στιγμές σύνδεσης, τόσο με τους συναδέλφους όσο και με το κοινό. Και φυσικά, αν μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια στοιχειώδης οικονομική ανταπόκριση που θα μου επιτρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά…δεν θα πω όχι!

Ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Κατερίνα Μπιλιούρη: Από την επόμενη θεατρική σεζόν επανερχόμαστε σε μια δημιουργική συνεργασία με τον Βασίλη, παρουσιάζοντας το έργο «Χέρμπεργκι» της Ευτυχίας Κωνσταντέλου, σκηνοθεσία δική μου και καλλιτεχνική επιμέλεια Θωμά Λιώλιου. Ο Βασίλης βρίσκεται δίπλα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά με τον μοναδικό τρόπο που όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζει τη μακρόχρονη φιλία και καλλιτεχνική μας πορεία.

Info:

Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Τελευταία παράσταση: Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Σύλληψη -Σκηνοθεσία -Ερμηνεία: Βασίλης Τσιάκας, Κατερίνα Μπιλιούρη