Από τα Καμίνια του Πειραιά μέχρι τον κόσμο του Χόλιγουντ, η Ελληνίδα ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτις Κατερίνα Σιγάλα διαγράφει τη δική της δημιουργική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας το νέο της κινηματογραφικό εγχείρημα «Living Paintings – Figures of Ancient Greek Mythology».

Ζώντας και εργαζόμενη στην Αμερική, συνεχίζει να δημιουργεί, να πειραματίζεται και να αναδεικνύει την ελληνική κληρονομιά μέσα από την τέχνη της. Αυτή την περίοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη νέα της ταινία, η οποία προβάλλεται στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες. Εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική μυθολογία, η δημιουργός επιχειρεί να φέρει στη μεγάλη οθόνη μορφές και συμβολισμούς που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας.

Με αφορμή τη νέα της δημιουργία, αλλά και τη συνέντευξή της στην αμερικανική πλατφόρμα Medium, στο πλαίσιο της σειράς «Women Who Inspire in Hollywood» («Γυναίκες που εμπνέουν στο Χόλιγουντ»), η Κατερίνα Σιγάλα μιλά για την επαγγελματική της διαδρομή, τις δυσκολίες της μετανάστευσης, τις προκλήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας και τη δύναμη που χρειάζεται μια γυναίκα για να δημιουργήσει τις δικές της ευκαιρίες.

Από τον Πειραιά στην κινηματογραφική σκηνή της Αμερικής

Η ιστορία της ξεκινά στα Καμίνια του Πειραιά, όπου μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, οικογενειακές αξίες και όμορφες αναμνήσεις. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της έχουν τα καλοκαίρια και τα Πάσχα στη Σαντορίνη, όπου περνούσε χρόνο με την οικογένεια, την αδελφή και τα ξαδέλφια της.

Η αγάπη της για τη δημιουργία εκδηλώθηκε από πολύ μικρή ηλικία. Το γράψιμο, η ανάγνωση και η φαντασία αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μάλιστα, θυμάται ακόμη ως δύο από τα πιο ξεχωριστά δώρα της παιδικής της ηλικίας μια γραφομηχανή και μια φωτογραφική μηχανή – αντικείμενα που, όπως λέει, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

«Πιστεύω ότι γεννήθηκα καλλιτέχνις. Δεν νομίζω ότι γίνεσαι καλλιτέχνης – απλώς γεννιέσαι με αυτό το δημιουργικό πνεύμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η σχέση της με την τέχνη ξεκίνησε μέσα από τον γραπτό λόγο, ενώ σε ηλικία μόλις επτά ετών κέρδισε το πρώτο της βραβείο ποίησης. Σταδιακά, η αγάπη της για τις ιστορίες την οδήγησε στο θέατρο, την υποκριτική και, τελικά, στον κινηματογράφο.

Μια διαδρομή με επιμονή, τόλμη και προσωπικές υπερβάσεις

Η μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσε μια νέα αρχή, γεμάτη προκλήσεις. Χωρίς να διαθέτει αρχικά επαγγελματικές γνωριμίες στον καλλιτεχνικό χώρο, χρειάστηκε να χτίσει από το μηδέν το δικό της δίκτυο συνεργατών.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που διηγείται αφορά τις πρώτες ημέρες της στην Αμερική. Κατά τη διάρκεια μιας χριστουγεννιάτικης παρέλασης, παρατήρησε έναν επαγγελματία κινηματογραφιστή και αποφάσισε να τον προσεγγίσει, ζητώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος έγινε ένας από τους στενότερους φίλους και συνεργάτες της. Μέσα από αυτή την εμπειρία κράτησε ένα σημαντικό μάθημα: οι ευκαιρίες δεν έρχονται πάντοτε από μόνες τους· πολλές φορές χρειάζεται να τις δημιουργούμε εμείς.

Σήμερα έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 12 ταινίες μικρού μήκους, ενώ έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 διαφημιστικές παραγωγές. Έχει συνεργαστεί με επαγγελματίες και παραγωγές που συνδέονται με το Netflix και το Hallmark Channel, ενώ παράλληλα ασχολείται ενεργά με το θέατρο και την κωμωδία.

Ιδιαίτερη θέση στη δημιουργική της ταυτότητα έχει και ο χαρακτήρας «Souvlaki Girl», μέσα από τον οποίο παρουσιάζει την ελληνική νοοτροπία και το χιούμορ, πραγματοποιώντας ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Living Paintings»: Η ελληνική μυθολογία στη μεγάλη οθόνη

Η νέα της ταινία, «Living Paintings – Figures of Ancient Greek Mythology», αποτελεί το πιο πρόσφατο σημαντικό κεφάλαιο της δημιουργικής της πορείας.

Η αρχαία ελληνική μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για την παγκόσμια τέχνη και τον κινηματογράφο. Μέσα από τη συγκεκριμένη παραγωγή, η Κατερίνα Σιγάλα στρέφει το βλέμμα της σε αυτόν τον διαχρονικό πολιτιστικό θησαυρό, επιδιώκοντας να αναδείξει τη γοητεία και τη δύναμη των μορφών της αρχαιότητας στο σύγχρονο κοινό.

Η κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες των ΗΠΑ σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την παρουσία της δημιουργού στην αμερικανική κινηματογραφική αγορά, αλλά και μια ευκαιρία να ταξιδέψουν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Η ίδια, άλλωστε, επιθυμεί να διατηρεί ζωντανή τη σύνδεσή της με την Ελλάδα μέσα από τις ιστορίες που αφηγείται, είτε αυτές αντλούν έμπνευση από την ιστορία και τη μυθολογία είτε από τις καθημερινές παραδόσεις και την ελληνική κουλτούρα.

Παράλληλα, η δημιουργική της δραστηριότητα δεν σταματά εδώ. Ένα ακόμη πρότζεκτ που ολοκλήρωσε είναι το «Rent A Dad», ενώ προετοιμάζει την ταινία μικρού μήκους «Absent Innocence», με επόμενο μεγάλο στόχο τη δημιουργία της πρώτης της ταινίας μεγάλου μήκους.

Η γυναίκα πίσω από την κάμερα

Στη συνέντευξή της, η Κατερίνα Σιγάλα αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα στον χώρο του θεάματος. Δεν κρύβει ότι υπήρξαν στιγμές απογοήτευσης, αμφισβήτησης και έντονης πίεσης, ιδιαίτερα στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η επιμονή, η αυτοπεποίθηση και η πίστη στις δυνατότητές της ήταν καθοριστικές για να συνεχίσει.

Θεωρεί πως η κινηματογραφική βιομηχανία χρειάζεται περισσότερες γυναίκες σε θέσεις δημιουργικής και καλλιτεχνικής ηγεσίας, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για ανεξάρτητους κινηματογραφιστές και νέους δημιουργούς. Για την ίδια, το ταλέντο δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει έναν άνθρωπο στον χώρο της τέχνης· ο χαρακτήρας, η ευγένεια, ο επαγγελματισμός και ο σεβασμός προς τους συνεργάτες αποτελούν εξίσου σημαντικές αξίες.

«Το ταλέντο είναι σημαντικό, αλλά ο χαρακτήρας είναι ακόμα πιο σημαντικός», είναι μία από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις της.

Το μήνυμά της στις γυναίκες που κυνηγούν τα όνειρά τους

Η Κατερίνα Σιγάλα δεν διστάζει να μοιραστεί τη δική της εμπειρία με γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια δημιουργική διαδρομή, αλλά φοβούνται την αποτυχία ή την απόρριψη. Το μήνυμά της είναι ξεκάθαρο: να μην περιμένουν κάποιον να τις ανακαλύψει, να μην αναζητούν την τέλεια στιγμή και να μην επιτρέπουν στις αρνητικές γνώμες να καθορίζουν τις επιλογές τους.

«Μην περιμένετε να σας ανακαλύψει κάποιος ή να σας δώσει την άδεια να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Δημιουργήστε τις δικές σας ευκαιρίες. Αν περίμενα να αποκτήσω έναν μεγάλο προϋπολογισμό ή ιδανικές συνθήκες, δεν θα είχα γυρίσει ποτέ τις πρώτες μου ταινίες. Μερικές φορές, το πρώτο βήμα είναι απλώς να πάρεις την απόφαση να ξεκινήσεις».

Πρόκειται για μια στάση ζωής που συνοψίζει ολόκληρη τη διαδρομή της: από μια γειτονιά του Πειραιά σε μια απαιτητική διεθνή κινηματογραφική αγορά, με όπλα τη δημιουργικότητα, την επιμονή και την αγάπη για την τέχνη. Για την Κατερίνα Σιγάλα, η επιτυχία δεν είναι ένας τελικός προορισμός, αλλά μια συνεχής διαδικασία δημιουργίας — και το «Living Paintings – Figures of Ancient Greek Mythology» αποτελεί ακόμη ένα ζωντανό βήμα σε αυτό το ταξίδι.

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας «Living Paintings – Figures of Ancient Greek Mythology»: