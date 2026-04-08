Στο βιβλίο «Η Ελλάδα και η Κίνα: Πολιτικές και Προδιαθέσεις, 1946-1979» μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς βρέθηκαν αντιμέτωποι Έλληνες και Κινέζοι στις μάχες της Κορέας; Πώς συνδέθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης με την κινεζική διανόηση; Τι συζήτησαν οι Έλληνες προσκεκλημένοι του Μάο Τσετούνγκ στην προσωπική του κατοικία; Τι αντίκρισαν οι Έλληνες ταξιδιώτες στην πλατεία Τιάν Αν Μεν κατά την Πολιτιστική Επανάσταση;

Το νέο βιβλίο της δημοσιογράφου και ερευνήτριας Κατερίνας Yue Wu, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίκεντρο, αποτελεί την πρώτη συστηματική έρευνα που εξετάζει σε βάθος τις ελληνοκινεζικές σχέσεις κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Μέσα από αδημοσίευτες αρχειακές πηγές, η συγγραφέας αναλύει τους δεσμούς των δύο χωρών από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Πεκίνο το 1979.

Η Δρ. Κατερίνα Yue Wu, απόφοιτος των Πανεπιστημίων Πεκίνου και Tsinghua και διδάκτωρ Ιστορίας του ΕΚΠΑ, προσφέρει με τις πληροφορίες που δίνει στο βιβλίο της, ένα σημαντικό έργο αναφοράς.