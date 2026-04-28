Το βιβλίο της Σεμίνας Διγενή Καθ’ οδόν, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» περιέχει 15 μικρά μονόπρακτα της καθημερινότητας. Κείμενα που μοιάζουν με σύντομες θεατρικές σκηνές του 24ώρου, όπου ο εσωτερικός λόγος γίνεται εξομολόγηση.

Η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι και κτήρια, είναι ένα ατέλειωτο κείμενο που γράφεται κάθε λεπτό και αξίζει να διαβαστεί ξανά και ξανά.

Κάτω από κάθε βήμα, υπάρχουν τα ίχνη των εποχών. Είναι χαραγμένα τρεξίματα διαδηλώσεων, βήματα εραστών, επαναστατών, ζητιάνων, νοικοκυραίων, χαφιέδων, παιδιών που έπαιξαν, αστυνόμων που πυροβόλησαν, ποιητών που την τραγούδησαν.

Η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός, όχι μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν γι’ αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της.

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου δεν είναι επινοημένοι χαρακτήρες. Υπήρξαν και υπάρχουν. Γι’ αυτό και ανάμεσά τους μπορεί να συναντήσετε μια γυναίκα στην Ερμού, που μόλις έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό, ένα ερωτευμένο 16χρονο αγόρι στην Πανεπιστημίου, που πάει στο πρώτο του ραντεβού, έναν πρωθυπουργό που παρακολουθεί αμήχανος μια διαδήλωση στην Αμαλίας, μια γυναίκα στην Αλεξάνδρας, της οποίας το παιδί δολοφονήθηκε, έναν ψευτοαγρότη με Φεράρι στο Κολωνάκι, μια ηλικιωμένη στη Β. Σοφίας που πέρασε τη ζωή της σε εξορίες και φυλακές κ.ά.

Η Αθήνα υπήρξε πάντα μια πόλη εξομολογήσεων. Μια πόλη πανάρχαια, γεμάτη αντιφάσεις και εκπλήξεις, σκληρή και τρυφερή συγχρόνως, θορυβώδης αλλά και βαθιά μοναχική.

Με το Καθ’ οδόν, ο αναγνώστης καλείται να την ξαναπερπατήσει, με διαφορετικό βλέμμα. Να ακούσει τους ανθρώπους γύρω του, λες και οι σκέψεις τους μιλούν δυνατά.

Αν, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, νιώσετε πως αναγνωρίζετε κάποιους ανθρώπους, ίσως ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό, τότε αυτό το βιβλίο έχει βρει το δρόμο του. Ίσως γιατί μέσα στους δρόμους της πόλης, κανείς δεν είναι τόσο μόνος όσο νομίζει.

Βιογραφικό της συγγραφέα

Η Σεμίνα Διγενή γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Σιένα και Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία στη Ρώμη.

Υπήρξε μέλος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας STAMPA ESTERA. Εργάστηκε ως ελεύθερη ρεπόρτερ και αρθρογράφος στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Αυγή, Εξόρμηση, Απογευματινή, Έθνος της Κυριακής, Αδέσμευτος Τύπος, Real News, στην ιταλική ΑVANTI, στη Lifo.gr, στα ραδιόφωνα του ΣΚΑΪ, του ΑΝΤ1, του Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΤ, στον Real FM και σε πολλά περιοδικά.

Υπήρξε αρχισυντάκτρια, project manager, σκηνοθέτρια, εμπνεύστρια πολλών τηλεοπτικών projects που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και παρουσιάστρια δεκάδων εκπομπών στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση από το 1982 μέχρι το 2009. Ανάμεσά τους οι εκπομπές «Τρεις στον αέρα», «Εδώ και σήμερα», «Μade in Greece», «Ιστορίες γι’ αγρίους», «Μηχανή του χρόνου», «Πες το στη Σεμίνα», «Άνθρωποι», «Ώρα Ελλάδος», «Αταίριαστοι», «Εντιμότατοι φίλοι», «Κοίτα τι έκανες», «Τοp Stories» κ.ά. Διετέλεσε, επίσης, Διευθύντρια Προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, Σύμβουλος Προγράμματος στην ΕΡΤ, Σύμβουλος Πολιτισμού του Δημάρχου Πατρέων και παραγωγός ντοκιμαντέρ σε Αμερική, Κούβα, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Κίνα, Μογγολία, Ν. Αφρική, Σρι Λάνκα, Γερμανία κ.α.

Έχει βραβευτεί με 19 βραβεία για το έργο της στην ελληνική τηλεόραση και δημοσιογραφία. Διευθύνει το θεατρικό site onlytheater.gr και το κανάλι της στο YouTube είναι το #SeminaDigeniOfficial. Αρθρογραφεί στον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη.

Το Νοέμβρη του 2018 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το πρώτο της βιβλίο με τίτλο Κίτρινο Υποβρύχιο, το Μάρτη του 2020 Οι Απείθαρχοι από τις εκδόσεις Κάκτος, το Σεπτέμβρη του 2021 και το Δεκέμβρη του 2022 οι Αποδελτιώσεις και ΙΙ, το Δεκέμβρη του 2023 η Αποδελτίωση ΙΙΙ, το 2025 Το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, ενώ το Σεπτέμβρη του 2022 κυκλοφόρησε το θεατρικό της έργο Felicità από την Κάπα Εκδοτική.

Είναι βουλευτής του ΚΚΕ στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.