Με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική ξεκινά η φετινή περίοδος στο «Κανταράκι», καθώς ο Γιάννης Προύντζος επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και τη σταθερή αγάπη του κοινού. Κάθε εμφάνιση μετατρέπεται σε γιορτή, με τον Προύντζο να δίνει τον χαρακτηριστικό, ζεστό και αυθεντικό του τόνο στα βράδια του «Κανταρακίου».

Σημαντικό μέρος της φετινής επιτυχίας αποτελεί και η Αναστασία Γράψα, η οποία για δεύτερη σερί σεζόν και συνολικά τρεις, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα, προσθέτοντας με τη φωνή και την παρουσία της μια ιδιαίτερη χροιά που συμπληρώνει αρμονικά την καλλιτεχνική ομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι Κυριακές από το μεσημέρι συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Η Γωγώ Τσαμπά με την ορχήστρα της, απογειώνει το κέφι κάθε εβδομάδα με τον μοναδικό της τρόπο, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σπουδαίος σολίστας του κλαρίνου Νεκτάριος Κοκκώνης, που με το παίξιμό του δημιουργεί μια ατμόσφαιρα παραδοσιακού πανηγυριού και υψηλής μουσικής ποιότητας.

Το «Κανταράκι», με μια ομάδα καλλιτεχνών που δένει απόλυτα επί σκηνής, παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς και αγαπημένους μουσικούς προορισμούς, προσφέροντας στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 22.30 και Κυριακές μεσημέρι από τις 15.30.

