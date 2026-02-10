Η πνευμονική εμβολή ήταν η άμεση αιτία που έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα, σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξέδωσε το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας του Λος ‘Αντζελες.

Στο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, διευκρινίζεται ότι η ηθοποιός υπέστη πνευμονική εμβολή —απόφραξη αρτηρίας του πνεύμονα από θρόμβο— με υποκείμενη αιτία τον καρκίνο του ορθού.

Ο θεράπων ογκολόγος, ο οποίος υπέγραψε το πιστοποιητικό, σημείωσε πως παρείχε θεραπευτική αγωγή στην ηθοποιό από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Η τελευταία τους ιατρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν η Ο’ Χάρα αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στην βιομηχανία του θεάματος με την αρχική ανακοίνωση των εκπροσώπων της να αναφέρει πως έφυγε από τη ζωή μετά από «σύντομη ασθένεια».

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά, η Ο’ Χάρα διέγραψε μια μακρά πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, η οποία εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Η σταδιοδρομία της στο Χόλιγουντ ξεκίνησε μέσα από την καναδική σατιρική σειρά «Second City Television», για την οποία τιμήθηκε με το πρώτο της Emmy. Στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) στις ταινίες «Home Alone», ενώ η ερμηνεία της ως Moira Rose στη σειρά «Schitt’s Creek» της χάρισε ένα ακόμη Emmy.

Σύμφωνα με το AP, αγαπημένοι συνάδελφοί της ανάμεσά τους, ο Κάλκιν, ο Γιουτζίν Λέβι (Eugene Levy), ο Κρίστοφερ Γκεστ (Christopher Guest) και ο Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), εξέφρασαν τη θλίψη τους και μοιράστηκαν συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η σορός της ηθοποιού έχει ήδη αποτεφρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ