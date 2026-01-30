Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Κάθριν Ο’Χάρα, η αγαπημένη κωμική ηθοποιός που λατρεύτηκε από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό ως η μαμά του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι».

Η καναδικής καταγωγής Κάθριν Ο’Χάρα πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες «μετά από σύντομη ασθένεια», ανακοίνωσε το πρακτορείο της, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η Ο’Χάρα είναι γνωστή για τον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι», καθώς και για τον ρόλο της ως Ντέλια Ντιτζ στην ταινία «Σκαθαροζούμης» του Τιμ Μπάρτον. Εμφανίστηκε ως Μόιρα Ρόουζ στην επιτυχημένη σειρά “Schitt’s Creek”.

Κέρδισε ένα βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Schitt’s Creek» το 2020, μετά την πρώτη της νίκη το 1982 για τη συγγραφική της συνεισφορά στην τηλεοπτική κωμική σειρά σκετς «SCTV Network 90».

Ήταν παντρεμένη επί 33 χρόνια με τον Μπομπ Γουέλς. Απέκτησαν δύο παιδιά τον 31χρονο Μάθιου και τον 29χρονο Λουκ.

Η καριέρα της Ο’Χάρα ξεκίνησε από το Τορόντο τη δεκαετία του 1970 όταν συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιουτζίν Λέβι, ο οποίος θα γινόταν συνεργάτης της για μια ζωή — και συμπρωταγωνιστής της στο «Schitt’s Creek». Οι δυο τους βρέθηκαν στο αρχικό καστ στα τηλεοπτικά σκετς «SCTV», η οποία εκτόξευσε την καριέρα άλλων κορυφαίων Καναδών κωμικών ηθοποιών, όπως ο Μάρτιν Σορτ και η Άντρεα Μάρτιν.

Η δραματική ερμηνεία της Ο’Χάρα στη σειρά «The Last of Us» του HBO της χάρισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Emmy, όπως και ο πρόσφατος ρόλος της ως παραγωγός του Χόλιγουντ στο «The Studio».