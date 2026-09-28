Η ταινία μικρού μήκους «Κάτω από το Γιασεμί» θα προβληθεί στο Greece International Film Festival, την Τετάρτη 30/9 στις 19:15, στο Cine Alimos. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μετά την προβολή θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές.

Η Αθηνά (Αντιγόνη Μυλωνοπούλου) εργάζεται σε έναν θερινό κινηματογράφο. Η Ανθή (Δέσποινα Αβραμίδη) είναι μια τακτική θεατής. Μέσα στη διάρκεια ενός καλοκαιριού, ανάμεσα στις ταινίες που προβάλλονται, στα βλέμματα και στις μικρές καθημερινές συναντήσεις, οι δυο τους έρχονται σιγά-σιγά πιο κοντά.

Το «Κάτω από το Γιασεμί» είναι μια ιστορία για έναν έρωτα που γεννιέται μέσα στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα ενός θερινού κινηματογράφου – εκεί όπου οι ταινίες τελειώνουν, αλλά κάποιες ιστορίες μόλις αρχίζουν.

Η ταινία είναι σε σενάριο, σκηνοθεσία και μοντάζ του Μιχάλη Μπασιά και αποτελεί παραγωγή της ομάδας Beyond The Bridge Productions. Γυρίστηκε στο Cine Παράδεισος, με τη συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδας ηθοποιών και συντελεστών.

Η προβολή στο Greece International Film Festival αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για το «Κάτω από το Γιασεμί» να συναντήσει το κοινό του, αυτή τη φορά κάτω από τα φώτα του Cine Alimos.

Credits

Ηθοποιοί: Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Δέσποινα Αβραμίδη, Χριστόφορος Δημητρόπουλος, Χριστίνα Αναγνωστάκη, Ελένη Αξιώτη, Γιώργος Μπασιάς | Σενάριο-Σκηνοθεσία-Μοντάζ: Μιχάλης Μπασιάς | Διεύθυνση Φωτογραφίας-Οπερατέρ: Μάρκος Μπούσιος, Γιάννης Μαθιουδάκης, Μανώλης Σκούρης | Ηχοληψία: Νίκος Μπέκος | Διεύθυνση Παραγωγής-Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστόφορος Δημητρόπουλος | Μουσική: Δημήτρης Μουτουσίδης | Ενδυματολόγος/Μακιγιέζ: Τζένη Μπρανίκα | Χειριστής Drone: Γιώργος Αρβανίτης | Σκριπτ: Χριστίνα Αναγνωστάκη | Βοηθοί Παραγωγής: Αμαλία Αντωνοπούλου, Βαγγέλης Βίτσικας, Μαίρη Γκόγκολη, Ανδρέας Μπούμπουκας, Γιώργος Βορριάς, Αχιλλέας Τουτουδάκης, Δημήτρης Γερακίνης, Σπύρος Βλαχόπουλος | Μιξάζ: Ορέστης Ζαφειρίου | Colorist: Δημήτρης Καρτέρης | Αφίσα-Τίτλος: Πέτρος Τζώνης | Σκηνογραφικές Συμβουλές: Δανάη Τσαγκρασούλη | Μια παραγωγή της ομάδας Beyond The Bridge Productions, γυρισμένη στο Cine Παράδεισος.