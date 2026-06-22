Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χάρισαν στο κοινό η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο σπουδαίος μουσικός Ηλίας Λιβιεράτος, σε μια υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου συναυλία, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος, παρουσίασαν αριστουργηματικά έργα των Ludwig van Beethoven και Wolfgang Amadeus Mozart, εισπράττοντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ο εμβληματικός χώρος του Ηρωδείου ήταν κατάμεστος, καθώς πλήθος κόσμου θέλησε να απολαύσει το σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός.

Τη συναυλία παρακολούθησαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, τους οποίους υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεταξύ αυτών ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη, η πρέσβειρα της Αυστρίας, Γκέρντα Φογκλ, ο πρέσβης της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ, ο πρέσβης της Γεωργίας, Λεβάν Μπερίτζε, ο πρέσβης της Ιαπωνίας, Ιτό Κοΐτσι, ο πρέσβης της Μολδαβίας, Αντρέι Ποπόφ, η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Βαρελά, καθώς και εξέχοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μεταδόθηκε ζωντανά από το Τρίτο Πρόγραμμα, και σύντομα θα την απολαύσουμε μέσα από κανάλια της ΕΡΤ.