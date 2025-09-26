Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου, το Χαλίλ Μπέη τζαμί, στην καρδιά της παλιάς πόλη της Καβάλας, μεταμορφώνεται σε έναν σκηνικό χώρο υψηλού συμβολισμού και αισθητικής, φιλοξενώντας τη βραβευμένη θεατρική παράσταση «Η Τελετουργία του τσαγιού» με πρωταγωνιστή τον Κύπριο ηθοποιό Μάριο Ιωάννου.

Με φόντο την μυσταγωγική ατμόσφαιρα του ιστορικού μνημείου, ο Μάριος Ιωάννου, ένας από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους του σύγχρονου κυπριακού θεάτρου, με διεθνείς συνεργασίες και βραβεύσεις στο ενεργητικό του, καλεί το κοινό σε μια ποιητική, βιωματική και βαθιά ανθρωποκεντρική παράσταση.

Η «Τελετουργία του Τσαγιού» δεν είναι απλώς μια θεατρική παράσταση. Πρόκειται για μια διαδραστική performance, εμπνευσμένη από την ιαπωνική φιλοσοφία της τελετής του τσαγιού, όπου η απλότητα, η σιωπή και η ενσυνειδητότητα γίνονται το μέσο για την εσωτερική αναζήτηση και την ανθρώπινη σύνδεση.

«Ήταν το 2020 όταν με τον συνεργάτη μου, Αχίμ Βίλαντ (Αchim Wieland), είδαμε το ντοκιμαντέρ «Αίμα στα κινητά μας», που αναφέρονταν στην παιδική εργασία στο Κονγκό και θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα έργο για το κόστος των αγαθών που χρησιμοποιούμε καθημερινά», τονίζει ο Μάριος Ιωάννου μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Φύσηξε ένα αεράκι, με τη μορφή μιας γκέισας σε μια τελετή τσαγιού», συνεχίζει ο Κύπριος ηθοποιός, «που σιγά σιγά έγινε ανεμοστρόβιλος, που μεγάλωνε κάθε φορά, παρέσερνε μνήμες από κοινό, συνεργάτες και πόλεις: Βερολίνο, Ρώμη, Σεράγεβο, Τίρανα. Ο Αχίμ πέθανε, το έργο πένθησε, μα συνέχισε. Πρόκειται για έναν μονόλογο με έντονα αυτοσχεδιαστικά και διαδραστικά στοιχεία, που παρουσιάζει το ταξίδι μιας γκέισας η οποία μιλά με χιούμορ και θέτει καίρια ερωτήματα για την πολυτέλεια της κατανάλωσης».

«Η ΑμΚΕ ΠΟΜΠΗ αρχικά με κάλεσε στη Δράμα και μετά ήρθε η πρόσκληση από τη Στέγη Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η παράσταση βρήκε καταφύγιο σε ένα παλιό τζαμί, έναν χώρο δηλαδή ιερής σιγής, που κρατά μνήμες και ανοίγει διαλόγους. Μαζί μου θα είναι τα παιδιά του Κονγκό, η Παλαιστίνη, οι σκλάβοι της ανάγκης. Κι ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει. Ευγνώμων για κάθε ψυχή που κράτησε ζωντανή τη δίνη αυτή», καταλήγει ο κ. Ιωάννου.

Η τέχνη του τσαγιού ως καθρέφτης της ανθρώπινης ύπαρξης

Ο Μάριος Ιωάννου, γνωστός για την ερμηνευτική του ένταση και την ικανότητα να μεταφέρει υπαρξιακές αγωνίες μέσα από σωματική έκφραση και λόγο, παραδίδει μία εξαιρετικά λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική ερμηνεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας, της αναπνοής και της σιωπής.

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα το 2019 με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και από τότε έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές, με το κοινό να την αγκαλιάζει από την πρώτη φορά. Η «Τελετή Τσαγιού» τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης παράστασης στο Milano Off Theatre Festival το 2019, ενώ το 2020 ο Μάριος Ιωάννου κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο FIAT Festival του Μαυροβουνίου

Στην Καβάλα, η παράσταση θα παρουσιαστεί σε έναν χώρο που κουβαλά τη δική του ιστορία και συμβολισμό. Η επιλογή του Χαλίλ Μπέη τζαμιού δεν ήταν τυχαία. Το μνημείο, που στέκει ως ζωντανό αποτύπωμα της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης, προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην παράσταση, αναδεικνύοντας το διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη.

Το πρωί της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ένα ενδιαφέρον θεατρικό εργαστήρι, ανοιχτό σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες ηθοποιούς ανεξαρτήτου ηλικίας, χωρίς ανάγκη προηγούμενης εμπειρίας, μόνο με διάθεση για έκφραση, παιχνίδι και μεταμόρφωση.

Η όλη εκδήλωση του Σαββατοκύριακου διοργανώνεται από την ΑμΚΕ ΠΟΜΠΗ μαζί με τον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Καβάλας και τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Παναγίας το «Κάστρο».

«Η “Τελετουργία του Τσαγιού”, δεν είναι απλώς μια παράσταση», σημειώνουν στο εισαγωγικό τους σημείωμα οι διοργανωτές, «είναι μια πρόσκληση σε στοχασμό, σιωπή και επανασύνδεση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, ο Μάριος Ιωάννου μας θυμίζει την αξία του να σταθούμε για λίγο, να παρατηρήσουμε, να ακούσουμε, να νιώσουμε».