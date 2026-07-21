Στη θλίψη βυθίστηκε ο κόσμος του κινηματογράφου, μετά την είδηση του θανάτου της 18χρονης ηθοποιού Κέιλι Χοτλ (Kaylee Hottle), η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στις επιτυχημένες ταινίες με τον Γκοντζίλα. Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της το πρωί της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, στο TMZ.

Ο πατέρας της γνωστοποίησε το τραγικό συμβάν στους ακολούθους του μέσα από μια ζωντανή μετάδοση με τίτλο «Παίρνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω». Χρησιμοποιώντας την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL), περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή που έπρεπε να κάνει από το Τέξας για να παραλάβει τη σορό της κόρης του, αποκαλύπτοντας πως ενημερώθηκε από τις Αρχές ότι η καρδιά της σταμάτησε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Ο ρόλος της «Τζία» και η σύνδεση με τον Κονγκ

Η Κέιλι, η οποία ήταν κωφή, υποδύθηκε τη μικρή «Τζία» στις ταινίες Godzilla vs Kong (2021) και Godzilla x Kong: The New Empire (2024). Στην υπόθεση των ταινιών, ο χαρακτήρας της είχε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Κινγκ Κονγκ, επικοινωνώντας μαζί του μέσω της νοηματικής γλώσσας.

Όπως είχε αναφέρει η ίδια σε συνέντευξή της το 2021 στο The Daily Moth, η προσαρμογή του σεναρίου στη νοηματική ήταν μια απαιτητική διαδικασία:

«Δεν είχα πρόβλημα να αποστηθίσω το σενάριο, αλλά το δύσκολο κομμάτι ήταν η απόδοση των διαλόγων στη νοηματική, καθώς έπρεπε να κάνουμε αλλαγές. Ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός δυσκολεύονταν μερικές φορές να καταλάβουν ότι η νοηματική αλλάζει σχεδόν ολόκληρη τη δομή μιας πρότασης. Παρά τις μικρές καθυστερήσεις λόγω παρανοήσεων, στο τέλος όλα λύθηκαν».





Μαθήματα νοηματικής στους αστέρες του Χόλιγουντ

Πέρα από την ερμηνεία της, η Κέιλι ανέλαβε να διδάξει στους συμπρωταγωνιστές της τα βασικά της νοηματικής γλώσσας και τη σημασία των εκφράσεων του προσώπου. Όπως είχε δηλώσει, οι συντελεστές και το καστ ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικοί και πρόθυμοι να μάθουν, καθώς δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία αλληλεπίδρασης με κωφό άτομο.

Ο συμπρωταγωνιστής της, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, είχε εκφραστεί με τα θερμότερα λόγια για εκείνη, τονίζοντας ότι η νεαρή ηθοποιός «έκλεβε την παράσταση». Μάλιστα, ο ίδιος έμαθε την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα για να διευκολύνει την επικοινωνία τους.

«Είναι εντυπωσιακό το πόσο άνετη είναι μπροστά στην κάμερα και πόσο γρήγορα αντιλαμβάνεται τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Είναι επαγγελματίας και η εκφραστικότητα του προσώπου της είναι καθηλωτική», είχε αναφέρει ο Σκάρσγκαρντ.

Η πρώιμη καριέρα και οι κοινωνικές καμπάνιες

Πριν από την είσοδό της στον κόσμο των blockbuster, η Κέιλι Χοτλ είχε συμμετάσχει σε διαφημιστικά σποτ για προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα ακοής (όπως οι πλατφόρμες Glide και Convo Relay), ενώ είχε λάβει μέρος και στην κοινωνική καμπάνια 10 Deaf Children: One Powerful Message. Επίσης, είχε πραγματοποιήσει μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά Magnum P.I.

Πηγή: Dailymail